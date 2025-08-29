Devlet Bahçeli'den 30 Ağustos mesajı

Kaynak: Haber Merkezi
30 Ağustos Zafer Bayramı'na yönelik mesaj paylaşan MHP lideri Bahçeli "103 yıl evvel düşmansız Türkiye'yi kanıyla, canıyla, emsalsiz vatan sevgisiyle başaran Türk milleti, şimdi de 'Terörsüz Türkiye'ye Allah'ın izniyle ulaşacaktır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 30 Ağustos Zafer Bayramı'na ilişkin mesaj yayınladı.

Bahçeli mesajında, "Bu düşüncelerle büyük milletimizin, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Başkomutanlık Meydan Muharebesi Zaferi’nin 103. yıldönümünü kutluyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele kahramanlarını, devletimizin ve milletimizin bekası için canlarından seve seve vazgeçen aziz şehitlerimizi hürmet, rahmet ve minnet hislerimle anıyorum" dedi.

"DÜŞMANSIZ TÜRKİYE'DEN TERÖRSÜZ TÜRKİYE'YE"

Mesajında sürece ilişkin, "103 yıl evvel düşmansız Türkiye’yi kanıyla, canıyla, emsalsiz vatan sevgisiyle başaran Türk milleti, şimdi de “Terörsüz Türkiye”ye Allah’ın izniyle ulaşacaktır" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, devamında şunları kaydetti:

"Potansiyel olarak ve dip akıntı halinde sürekli var olan iç ve dış düşmanlıklar Terörsüz Türkiye’yle beraber tesir alanını iyice kaybedecektir.

Vatan topraklarımızda gözü olan zalimler, üzerimizde hesap yapan kanlı emeller milletimizin kahrına ve çelikten iradesine 103 yıl önce nasıl çarpmışlarsa, akıbet gene aynı olacaktır."

