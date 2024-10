Devlet Bahçeli'den açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sinan Ateş davasıyla ilgili, davanın Türk yargı unsurlarıyla devam ettiğini belirtip "MHP ve Ülkü Ocakları'nın sorgulanması, kamuoyu nezdinde itibarsızlaştırma için gayret gösteren bakış açılarını da kınadığımı söylemek isterim." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca, bazı kesimlerin MHP'nin sorgulanmasına katkı sağladığını belirterek, adalet iddiasında bulunanların mahkeme süreçlerinde partiyi sorgulamasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

MHP lideri, "Her davada her konuda başta Osman Kavala vs. olmak üzere adalet iddiasında bulunanlar, ne olduğu henüz açıklanmamış mahkeme sürecinde televizyon ve kadrolarla MHP'yi sorgulamaya başlamış olmaları kabul edilebilir değildir. Ülkücü kimliği taşımakla beraber bu mahkemelere katılmışlardır. Üzücü bir davranıştır." dedi.

Meclis açılış resepsiyonundaki tokalaşma görüntüleri hakkında da konuşan Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına destek verdiklerini ve bu durumun insani bir görev olduğunu dile getirdi.

MHP'nin adım atmadan başkalarından da adım beklenemeyeceğini vurgulayan Bahçeli, gerginlik yaratmanın gereksiz olduğunu belirtti.

Bahçeli, "Ellerini sıkmam Türkiye partisi olarak gerekeni yaptığımın göstergesidir." dedi.

Bu durumun insani görev olduğunu da sözlerine ekleyen Bahçeli, "Başka anlamlar çıkarılmamalıdır. MHP bir adım atmazsa başkalarından da adım beklenmez. Gerginlik yaratmanın gereği yoktur." diye konuştu.