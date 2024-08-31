Devlet Bahçeli'den Ferdi Tayfur talimatı

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Ferdi Tayfur için talimat geldi. Harekete geçildi. Bahçeli'nin talimatıyla Adana'nın Sarıçam ilçesinde Ferdi Tayfur Müzesi ve Sanat Parkı yapılacak.

MHP'den yapılan açıklamaya göre, MHP'li Sarıçam Belediyesinin çalışmalara başladı. Projenin Adana'nın kurtuluş günü olan 5 Ocak 2025'te tamamlanması planlanıyor.

Projeye göre Adana Sarıçam'da yapılması planlanan müzenin dışında, "Emmoğlu Yazlık Açık Hava Sineması", park, kütüphane, sanat atölyesi, "Merak Etme Sen Dinleti Alanı" ve kafe alanları yer alacak.

FERDİ TAYFUR'UN HEYKELİ DİKİLECEK

Açık hava sinemasının aydınlatmalarının üzerine Ferdi Tayfur'un şarkılarının isimlerinin yazılması planlanıyor. Park ve sosyal yaşam alanının bulunduğu yerde ise Tayfur'un heykeli ile film afişleri olacak.

FERDİ TAYFURLU PAYLAŞIMI ÇOK KONUŞULMUŞTU

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin Ferdi Tayfur paylaşımı dikkat çekmişti. Bahçeli, Ankara'da bir parkta yürüyüş yaparken çekilen görüntülerde, partinin sosyal medya hesabından yayınlanmıştı. Ferdi Tayfur'un 'Söyleten Sensin' şarkısı eşliğinde yürüyen Bahçeli'nin bu görüntüleri uzun süre konuşulmuştu.