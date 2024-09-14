Devlet Bahçeli'den kandil mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mevlid Kandili dolayısıyla bir açıklama yaptı. Bahçeli, mesajında, Tekirdağ'da yaşanan bebek istismarı ve Narin cinayetini anarak toplumsal şiddetin artışına dikkat çekti.

MHP lideri, "Bireysel ve toplumsal şiddetin artışı karşısında, herkesin sorumluluk bilinciyle hareket etmesi kaçınılmaz bir gereklilik haline gelmiştir." dedi. Ayrıca, Bahçeli, Mevlid Kandili vesilesiyle tüm vatandaşlara huzur dolu, kardeşçe bir yaşam temennisinde bulunarak, "Hangi yöreden ve kökenden olursa olsun, aziz milletimizin bir ve beraber bir ömür geçirmesini diliyorum." ifadelerine yer verdi.