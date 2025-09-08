Devlet Bahçeli'den Öcalan'a yeni görev!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “kurucu önder” diye hitap ettiği bebek katili Öcalan için yeni bir çağrıda bulundu. Bahçeli, teröristbaşına yeni görev vererek, “Öcalan’ın yeni bir açıklamayla 27 Şubat çağrısının örgütün Suriye’deki kolu ve Avrupa’daki yapılanmasını da kapsadığını hatırlatması, bu çağrının yerine getirilmesi bu konudaki tartışmayı da bitirecektir” dedi.

AÇILIM TİYATROSUNDA YPG ÇATLAĞI

Bebek katili Öcalan’ı Meclis’e davet edip, ‘örgütü lağvettiğini açıklasın çıkışında bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yeni bir çağrıda daha bulundu. Terör örgütünün silahları yakma tiyatrosu ile devam eden açılım sürecinde Suriye kolu YPG’nin herhangi bir fesih açıklaması gelmemişti.

BAHÇELİ'DEN ELEŞTİRİ GELMİŞTİ

Bahçeli ise tepkide bulunarak, ““Barış ve Demokratik Toplum” çağrısı bölücü terör örgütünün bütün bileşenleri için bağlayıcı mahiyettedir. SDG/YPG bu çağrıdan muaf ve istisna değildir. Bölücü terör örgütü türevlerinin bütünüyle önderleri nezdinde sadakat ve samimiyet testinden geçtiği, Siyonist alçaklığın mı yoksa İmralı’nın mı belirleyeceği olacağı yakında iyice anlaşılacaktır” demişti.

BEBEK KATİLİ ÖCALAN'A İKİNCİ ÇAĞRI

Yandaş gazeteci Nedim Şener’e konuşan Devlet Bahçeli, ikinci kez teröristbaşı Öcalan’a çağrıda bulunarak şunları dile getirdi:

“Elbette Öcalan’ın 27 Şubat çağrısı PKK’nın tüm unsurlarını ve gruplarını kapsıyor. Öcalan da bundan geri adım atmış değil ve hâlâ aynı noktada. Buna rağmen çağrının YPG’yi kapsamadığı, hatta Türkiye’nin Suriye’deki yapılanmasına göz yummasını bekleyenler var. Bu mümkün değil. PKK’nın kurucusu ve fesih kararı alan ve bunu örgütüne yaptıran tek inisiyatif sahibi kişi olarak Öcalan’ın yeni bir açıklamayla 27 Şubat çağrısının örgütün Suriye’deki kolu ve Avrupa’daki yapılanmasını da kapsadığını hatırlatması, bu çağrının yerine getirilmesi bu konudaki tartışmayı da bitirecektir.”