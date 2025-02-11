Devlet Bahçeli'den Özgür Özel'e teşekkür telefonu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kalp ameliyatı geçiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü. Bahçeli, grup toplantısındaki sözleri nedeniyle Özel'e teşekkür etti.

MHP Lideri Bahçeli, CHP Grup Toplantısının ardından, bugüne kadar sağlık durumunu MHP kurmayları üzerinden takip eden CHP Lideri Özgür Özel'i arayarak kendisi hakkındaki açıklamaları dolayısıyla teşekkürlerini iletti. Özel de Bahçeli'ye bir kez daha geçmiş olsun dileğinde bulunarak, kısa zamanda sağlığına kavuşup çalışmalarına başlamasını temenni etti.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında sağlık sorunları nedeniyle ameliyat olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ilişkin samimi açıklamalarda bulundu. Geçmiş olsun dileklerini ileten Özgür Özel, "Allah şifa versin, görevinin başına gelsin. Devlet beyle rekabet eder, seçime gideriz. İktidara da geliriz." ifadelerini kullanmıştı.

"ALLAH ŞİFA VERSİN, GÖREVİNİN BAŞINA GELSİN"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Devlet Bahçeli'nin sağlık sorunlarına ilişkin, "Sayın Bahçeli'nin kalp kapakçığı ameliyatı geçirdiğini öğrendik. Bütün haksızlıklara eleştirilere rağmen eleştirimiz olmayacak. Cumhuriyet Halk Partisi olarak geçmiş olun dileklerimizi iletiyorum. Hastalık ve ölüm durumlarında eleştiri yapmadık. Allah şifa versin, görevinin başına gelsin. Devlet beyle rekabet eder, seçime gideriz. İktidara da geliriz." dedi.