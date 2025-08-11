Devlet Bahçeli'den "sahte diploma" açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündemdeki gelişmeleri değerlendiren yazılı bir açıklama paylaştı.

MHP lideri Bahçeli, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarından belediyelere yönelik soruşturmalara, Türkiye'deki "sahte diploma" iddialarından Balıkesir'deki depreme kadar gündemde yer alan konulara yönelik değerlendirme yaptı.

"SİNSİ BİR TERTİP"

Türkiye'yi sarsan skandal sahte diploma iddialarına yönelik Bahçeli, "LGS ve sahte diploma ekseninde devamlı mesafe alan kara kampanyanın toplumsal güven ve huzuru baltalamayı hedef alan, terörsüz Türkiye hamlelerini boşa düşürmeye çalışan sinsi bir tertip olup olmadığı da ince ayrıntısına kadar değerlendirilmelidir" ifadelerini kullandı.

"İSRAİL’İN BÖLGEMİZDE SAHNELEDİĞİ DEHŞET KAMPANYASI"

Bahçeli, Gazze'ye yönelik saldırılar için "İsrail’in bölgemizde sahnelediği dehşet kampanyasına, en ileri düşmanlıklara sabır ve tahammül kalmamıştır. Türkiye’nin İsrail’e karşı göstermiş olduğu tepki ve itirazlar haklıdır, haysiyetlidir, hukukidir, elbette ziyadesiyle isabetlidir" dedi.

"HUKUKİ DAVALARDAN SÜRATLE KURTULMALI"

Belediyelere yönelik yürütülen operasyonlara ilişkin Bahçeli "Türkiye’nin ağırlaşan, belediyeler başta olmak üzere pek alana yayılan ve yoğunlaşan hukuki davalardan süratle kurtulması, sonuçta adaletin eksiksiz tecellisi sağlanmalıdır" dedi.

BALIKESİR DEPREMİ

Dün Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6 büyüklüğündeki depreme yönelik Bahçeli, "Devlet tüm kurum, kuruluş ve imkanıyla deprem bölgesine müdahalede bulunmuş, herkese müşfik elini uzatmıştır. Muhtemel depremlere hazırlıklı olmak ise bir diğer önemli ve öncelikli bir mesele olup, Rabbim’den niyazım ülkemizi ve milletimizi her neviden musibet ve felaketlerden muhafaza etmesi, esirgeyip korumasıdır" ifadelerini kullandı.

"KOMİSYON SİS BULUTLARINI DAĞITACAK"

"Terörsüz Türkiye" süreci için sürdürülen çalışmalar için Bahçeli, "TBMM'de kurulan 'Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu' vasıtasıyla huzur, umut ve kardeşlik üzerindeki sis bulutları dağıtılacak, yeni yüzyıl al bayrağın etrafında tezahür edecektir" dedi.