Devlet Bahçeli'den sürpriz Ülkü Ocakları hamlesi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları ile kampta bir araya geliyor. Bahçeli, Kızılcahamam'daki kamp kapsamında milletvekilleri, il başkanları ve belediye başkanlarından sonra bu hafta da Ülkü Ocakları il başkanları ile buluşacak.

Ülkü Ocakları il başkanlarına yönelik düzenlenen ve bugün başlayacak olan kamp programı, 24-26 Mayıs 2024 tarihlerinde Ankara Kızılcahamam'da gerçekleştirilecek.

BAŞINDA ZUHAL TOPÇU VAR

Program, Siyaset ve Liderlik Okulundan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topçu tarafından koordine edilecek.