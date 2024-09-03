Devlet Bahçeli'den teğmen açıklaması

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Devlet Bahçeli'den teğmen açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den teğmenlerin yemini ve yemin sonrası 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı atılmasına ilişkin açıklama yaptı.

MHP lideri Bahçeli, 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' teğmenlerin slogan "300’ü geçen teğmenin kılıçlarını çekip bir başka yemini seslendirdikleri, nihayetinde bunun etrafında günlerdir mahsurlu ve bayağı polemiklerin üretildiği de açık bir gerçektir. Yemin gayesi nedir?" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'den Kara Harp Okulu mezuniyetinin ardından teğmenlerin yemin etmesi ve 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı atmasına değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, "Kanuni yemin dışındaki yeminin üzeri Aziz Atatürk’le örtülmemeli ve gizlenmemelidir. 30 Ağustos’u gölgeleyen, ülkemizi meşgul eden, hasımları ümitlendiren, istismar lobisini heyecanlandıran ikinci yemin hadisesinin her bakımdan netliğe kavuşması zorunludur." açıklamasında bulundu.

"ZİLLET BİR KAMPANYA DEVAMLI CANLI TUTULMAKTA"

Bahçeli, yazılı açıklamasında, "Türkiye’nin müessir ve mütemadi gücü olan milli birlik ve dayanışma ruhu ile iç barış ve huzur ortamı üzerinde hain planları olanların son zamanlarda gemi azıya aldıkları görülmektedir. İşbirlikçi ve istismar siyasetine bel bağlayan güdümlü figüranların milli güvenliğimizi ve milli varlığımızı tehdit eden eylem ve söylemlerinde maalesef bir tırmanma gözlenmektedir. Türk milletinin sabrını sınayan, tahammül eşiklerini zorlayan, sinir uçlarını tahrip ve tahriş eden zararlı ve zillet bir kampanya devamlı canlı tutulmaktadır." dedi.

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