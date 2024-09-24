Devlet Bahçeli'nin bir kere daha düştüğünü açıklamıştı. Dr. Bilgehan Bilge'den Dervişoğlu, Özdağ ve Bahçeli'ye uyarı

Operatör Doktor Bilgehan Bilge 14 Eylül tarihinde sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, bir süre ekranlarda gözükmeyen MHP lideri Bahçeli’nin yeniden düştüğünü öne sürmüş ve bu açıklama ile günlerde gündemde kalmıştı.

DÜŞTÜ!



İnsanoğlu düşer.



Ayağı takılır düşer.

Ayağı kayar düşer.

Tansiyonu düşer, düşer.

Başı döner düşer.



Düşüp yaralanarak acil servise gelen, bilinci açık hastalara sorduğumuzda büyük bir kısmı neden düştüğünü bilir.



Neden düştüğünü bilmeyen bilinci açık bir gurup hasta… pic.twitter.com/98xf0AqFvb — Op.Dr.Bilgehan BİLGE (@OpDrBilgehan) September 14, 2024

Dr. Bilge yine sosyal medya paylaşımı ile dikkatleri üzerine çekti. Yaptığı paylaşımda İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ve MHP lideri Devlet Bahçeli’ye açık bir çağrıda bulunan Bilge, toplumda yaşanan son sıkıntılar üzerine 3 liderin de duruma el atması gerektiğini açıkladı.

Ülkenin her gün başka bir suçlu ile gözünü açtığını belirten Bilge, vatanın adeta suçlu yetiştirme tarlasına döndüğünü ifade etti.

Bunun en büyük beka problemi olduğunu söyleyen doktor Bilge, 3 liderin meclisi ayağa kaldırması gerektiğini ve ceza yasasını değiştirmeleri gerektiğini şu sözler ile kaydetti:

“Saygıdeğer Devlet Bahçeli, Saygıdeğer Ümit Özdağ ve Saygıdeğer Müsavat Dervişoğlu.

Duruma bir el atın.

Bu gidiş, gidiş değil.

Ülke, toplum her gün gözünü bir adi (aşağılık) suç haberi ile açıyor. Sokaklar it,uğursuz, suç kariyeri yapmış yaratıklar ile dolu.

Vatan adeta "suçlu yetiştirme tarlası" haline gelmiş.

Bir ülke için bundan daha beter bir beka problemi olabilir mi?

Bir ses verin yahu, bu konuda iki kelam edin, mecliste ortalığı ayağa kaldırın.

Değiştirin şu ceza yasasını!..

Sessizliğiniz (Konuşmaktan bahsetmiyorum. Eylemsizlikten bahsediyorum.) İkrar mı?

Dr.Bilge”