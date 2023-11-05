Devlet Bahçeli'nin bir süre önce Özgür Özel açıklaması akıllara geldi

CHP kurultayın fark ile genel başkanlığa Özgür Özel'in hak kazanması sonrasında, Devlet Bahçeli'nin bir süre önce Özgür Özel ile ilgili yaptığı açıklamayı akıllara getirdi
05 Kasım 2023 Pazar
CHP kurultayın fark ile genel başkanlığa Özgür Özel'in hak kazanması sonrasında, Devlet Bahçeli'nin bir süre önce Özgür Özel ile ilgili yaptığı açıklamayı akıllara getirdi
CHP kurultayın fark ile genel başkanlığa Özgür Özel'in hak kazanması sonrasında, Devlet Bahçeli'nin bir süre önce Özgür Özel ile ilgili yaptığı açıklamayı akıllara getirdi