Devlet Bahçeli'nin bir süre önce Özgür Özel açıklaması akıllara geldi

CHP kurultayın fark ile genel başkanlığa Özgür Özel'in hak kazanması sonrasında, Devlet Bahçeli'nin bir süre önce Özgür Özel ile ilgili yaptığı açıklamayı akıllara getirdi