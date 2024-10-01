Devlet Bahçeli'nin hedef gösterdiği gazetecilerden sert cevap

Ülkü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş’in Ankara’da katledilmesinden bu yana konu hakkında yayın yapan Halk TV bir süredir MHP lideri Devlet Bahçeli’nin hedefinde. Dün akşam Halk TV’de yayınlanan programda hem cinayet hakkında yaşanan gelişmeler ele alındı, hem de Sinan Ateş’in annesi ve ablası yayına katılarak ifadelerini aktardı.

Bu program sonrasında sabah saatlerinde grup toplantısı düzenleyen Bahçeli, hem Halk TV hem de Cumhuriyet Halk Partisi’ni tehdit etti. “Buradan sesleniyorum Halk TV ve Cumhuriyet Halk Partisi ayağınızı denk alın. 4 soytarı üzerinden MHP’yi MHP'yi sorgulayamazsınız sorgulatmayız" ifadelerini kullanan Bahçeli’ye Halk TV gazetecilerinden sert yanıt geldi.

İşte gazetecilerin sert yanıtları:

MURAT AĞIREL:

"Biz gazeteciyiz. Sorgulamak bizim doğamız. Yolsuzlukları, hukuksuzlukları, cinayetleri sorguladıkça ülkemizi aydınlatırız. Allah’ın bildiğini kuldan saklamayalım: Bahçeli’nin hedef gösterdiği dört gazeteciden biriyim. Dün mahkemeye Sinan Ateş’i katledenlerin yargılamasını izlemeye gittim. Davada hepimizin gözünün içine sokulan eksiklikleri sorguladım.

Devlet Bahçeli’nin bugün kullandığı dili dün cinayetin azmettiricisi olarak yargılanan Tolgahan Demirbaş da kullandı. Malum gazeteleri aynı şekilde manşet yaptı. Sinan Ateş’in katili tetikçi Eray Özyağcılar bize silah işareti yaptı.

Açıkça soruyorum: MHP Lideri, eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in katillerinin yargılanmasından neden rahatsız oluyor?

Katilleri sorgulayanları neden hedef gösteriyor? Bilmediğimiz bir şey mi var? Bahçeli, bizi tehdit etmek yerine keşke Sinan Ateş’in cinayetten önce kendisine sunduğu dosyayı açıklasa. Böylece hepimiz cinayetin nedenini anlasak. Tehditler, hedef göstermeler ise bize vız gelir tırıs gider!"

Biz gazeteciyiz.

Sorgulamak bizim doğamız.

Yolsuzlukları, hukuksuzlukları, cinayetleri sorguladıkça ülkemizi aydınlatırız.



Allah’ın bildiğini kuldan saklamayalım: Bahçeli’nin hedef gösterdiği dört gazeteciden biriyim. Dün mahkemeye Sinan Ateş’i katledenlerin yargılamasını… pic.twitter.com/RK44uOCJvA — Murat AĞIREL (@muratagirel) October 1, 2024

BARIŞ PEHLİVAN:

“Dört soytarı muhabirden” biriyim. Kayda geçsin" Pehlivan’ın bu yanıtı gazeteci Barış Terkoğlu tarafından yeniden paylaşıldı.

“Dört soytarı muhabirden” biriyim.

Kayda geçsin ???????? pic.twitter.com/BSMj5JQJ8i — Barış Pehlivan (@barispehlivan) October 1, 2024

ŞULE AYDIN:

Ne yaparsınız?