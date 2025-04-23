Devlet Bahçeli'nin merakla beklediği tarih belli oldu! Saray'ın derin kulağı Abdülkadir Selvi açıkladı

DEVLET BAHÇELİ MERAKLA BEKLİYOR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bebek katili Öcalan’ı Meclis’e davet ederek, ‘terör örgütünü lağvettiğini açıklasın’ çağrısında bulunmuştu. Bahçeli’nin söylemleri ile başlayan yeni süreç, üçüncü DEM ve teröristbaşı Öcalan görüşmesinde geldi. Bebek katili, Bahçeli’nin merakla beklediği terör örgütü lağvetsin çağrısı gelmişti. Terör örgütü PKK ise şartlı olarak silah bırakacaklarını açıklamıştı.

AKP NİSAN SONUNU İŞARET ETTİ

Bir süredir terör örgütünün ne zaman fesih toplantısı yapacağı merak konusu oldu. DEM heyetinden Sırrı Süreyya Önder’in kalp rahatsızlığı sonrası süreç hızlanmaya başladı. AKP’nin MKYK toplantısı sonrası Ömer Çelik, “Bu ay yeni gelişmeler olabilir” ifadelerini kullanmıştı. Terörsüz Türkiye sürecinin içinde yer alan isimlerden biri olan AKP Genel Başkan Vekili Efkan Ala ise “Nisan sonu önemli bir adım görmeyi umut ediyoruz” demişti.

DEM HEYETİ: UMUTLUYUZ

DEM heyeti, Erdoğan ziyareti sonrası “umutluyuz” açıklamasında bulunmuştu. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, İmralı’dan dönen Pervin Buldan’ın “İlk defa Öcalan’ı bu kadar moralli, bu kadar umutlu gördüm” dediğini söylemişti.

SELVİ: NİSAN AYI SONU İTİBARIYLA

Saray’ın derin kulağı Bahçeli’nin merakla beklediği tarihe ilişkin net bilgiyi verdi. Abdülkadir Selvi, “AK Parti’nin iki önemli isminin bilgiye dayalı olarak konuştuklarından şüphem yoktur. Çünkü AK Parti kulislerinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, nisan ayı sonu itibarıyla PKK terör örgütünün silah bırakma kararı alacağı ve kendini feshedeceği yönünde bilgi verildiği konuşuluyor. Nisan ayının sonuna işaret ediliyor” ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ TARİH VE YER VERMİŞTİ

Devlet Bahçeli, terör örgütü PKK’nın bir an önce kendini feshetmesi gerektiğini geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Terör örgütü PKK kongresi için yer ve zaman tavsiye eden Bahçeli, ”Bizim teklifimiz Hıdırellez’in arifesinde, mesela 4 Mayıs 2025 Pazar günü Muş’un Malazgirt ilçesinde DEM Partili belediye başkanının destek, katkı ve yardımıyla PKK’nın kongresini toplayarak fesih tartışmalarına son noktayı koyması ve bu işi bitirmesidir” demişti.