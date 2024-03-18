Devlet Bahçeli’nin sol koluna ne oldu? MHP’den kurultay günü resmi açıklama geldi

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Devlet Bahçeli’nin sol koluna ne oldu? MHP’den kurultay günü resmi açıklama geldi
Devlet Bahçeli’nin 11. kez MHP Genel Başkanı seçildiği kurultayda dikkat çeken bir görüntü vardı. Bahçeli salonu kolu sargılı girdi. MHP’den Bahçeli’nin sağlık durumuyla ilgili resmi açıklama geldi.

MHP 14. Olağan Büyük Kurultayı’nda tek aday gösterilen Devlet Bahçeli, bin 295 delegenin oyunun tamamını alarak yeniden genel başkanlığa seçildi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Şahsıma genel başkanlık görevini bir kez daha emanet ve tevdi etmelerinden dolayı aziz dava arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum" dedi.

BAHÇELİ’NİN KOLU NEDEN SARGILIYDI?

Bahçeli’nin kolundaki sargıyla ilgili MHP’den resmi açıklama geldi. Yapılan açıklamada Bahçeli’nin omzunda bir burkulma meydana geldiği belirtildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Milliyetçi Hareket Partisi 14. Olağan Büyük Kurultayına hamd olsun hazır, kongre öncesi Sn. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ters bir harekete bağlı olarak, omuz burkulması sonucu kolunda bir incinme olmuştur, kendisine geçmiş olsun diyerek, nazarlığımız kabul ediyoruz. Rabbim korusun."

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