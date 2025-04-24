Devlet Bahçeli’nin yüzünü güldüren anket! Oran, beklentisinin çok üzerinde çıktı…

Devlet Bahçeli’nin basın danışmanı Yıldıray Çiçek, Terörsüz Türkiye sürecine dair bir anket paylaştı. Anketlerde barajı geçemeyen Bahçeli’nin, ‘Terörsüz Türkiye’ çıkışında yüzde 83 seçmenin destek verdiğini Çiçek açıkladı.

DEM’LİLERİN YÜZDE 83’Ü BAHÇELİ’Yİ UMUTLANDIRDI

Bahçeli, sürece ilişkin en son Türkiye Partisi tanımlaması yapmıştı. Bahçeli’nin başlattığı Terörsüz Türkiye sürecine dair Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek’ten çarpıcı yorum geldi. Sürece ilişkin anket paylaşan Çiçek, DEM seçmeninin Bahçeli’nin başlattığı sürece verdiği destek oranını açıkladı. Çiçek, “DEM, kendisine yapılan “Teröre cephe alın, Türkiye partisi olun” çağrısını hayata geçirirse, kazanan güçlü bir iç cepheye sahip Türkiye olacaktır. Yapılan anketlerde DEM seçmeninin %83’ünün “Terörsüz Türkiye” çağrılarına destek vermesi, bu yöndeki umutları güçlendiren önemli bir göstergedir” ifadelerini kullandı.

ANKETLERDE BARAJI ZOR GEÇİYOR

DEM seçmeninin, Bahçeli ile fikir birliği olması dikkat çekerken, barajı zor geçen MHP’de ise etkisi be olacağı merak konusu oldu. Bilindiği üzere MHP’de Bahçeli’nin AKP ile ittifak yapması ve son açılım politikası oy oranında ciddi oranda düşüş yaşattı. DEM seçmenin tercihi ne olacağı ise şimdilerde konuşulmaya başlanacak gibi.

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bebek katili terörist Öcalan’ı meclise davet ederek ‘silah bırakıp, terörü lağvettiğini açıklasın’ çıkışında bulunmuştu. Bahçeli’nin başlattığı süreç, İmralı’da DEM heyeti ve Öcalan arasındaki görüşmelerle devam etti. Üçüncü görüşmede teröristbaşı Öcalan tarafından terör örgütü PKK’ya ‘silah bırakın’ çağrısı geldi. Terör örgütü PKK ise şartlı olarak silah bırakacağını açıkladı. Son olarak AKP kulislerinde terör örgütünün silah bırakma kongresi için Nisan ayının son haftası işaret edildi.