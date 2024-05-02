Devlet Bahçeli'ye AKP, MHP ve İYİ Parti'den büyük jest

Kayseri Bünyan’da Yenice Sosyal Tesislerinin adı değişti. MHP, AKP ve İYİ Parti’nin ortak önergesi ile tesisin adı Devlet Bahçeli Sosyal Tesisleri olarak değiştirildi.

Tesisin açılış töreni yarın 14.30’da yapılacak. Bünyan’da Belediye Başkanı Selahattin Metin’in çalışmaları devam ediyor. Belediye meclis toplantısında sunulan önerge MHP, AKP ve İYİ Parti’nin oyları ile kabul edildi.

Tesisin adı Devlet Bahçeli Sosyal Tesisleri oldu.

Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin konuyla ilgili de açıklama yaparak 3 partiye de teşekkür etti.

Metin açıklamasında Devlet Bahçeli’nin isminin ilçede yaşayacağını söyleyerek alınan kararın hayırlı olmasını diledi.

Devamında belediye başkanı “Türk Dünyasının Bilge Lideri Devlet Bahçeli Beyefendiye hayırlı ve uzun ömürler diliyorum, Allah başımızdan eksik etmesin. Tüm hemşehrilerimizi açılışımıza bekliyorum.” İfadelerini kullandı.