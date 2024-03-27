Devlet bankaları Erdoğan'ı dinlemedi! İşte emeklilere verilen promosyonlar

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli promosyonlarının alt sınırını 8 bin lira olarak açıklamasına rağmen devlet bankaları bu rakama riayet etmedi.

Halk TV'de yer alan habere göre 25 Mart Pazartesi günü başlayan promosyon başvurularında Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın en düşük emekli maaşı alanlara verdiği promosyon 5 bin lirada kaldı.

İşte devlet bankalarında emeklilere verilen banka promosyonları:

Vakıfbank:

3.500 TL'ye kadar: 3.000 TL

3.500 - 7.500 TL arası: 3.500 TL

7.500 - 10.000 TL arası: 4.500 TL

10.000 TL ve üzeri: 5.000 TL

Halkbank:

3.500 TL'ye kadar: 3.000 TL

3.500 - 7.500 TL arası: 3.500 TL

7.500 - 10.000 TL arası: 4.500 TL

10.000 TL ve üzeri: 5.000 TL

Ziraat Bankası: