Devlet başkanı kardeşini danışman yaptı sözünden çıkmıyor. Kendisini medyum sanıyor

Arjantin’in aşırı sağcı devlet Başkanı Javier Milei ile ilgili şoke eden bir ayrıntı ortaya çıktı. Milei’nin kendisini medyum sanan kız kardeşini danışmanı olarak ilan ettiği öğrenildi. Milei’nin kız kardeşinin sözünden hiç çıkmadığı belirtiliyor.

Seçim sürecinde Merkez Bankası’nı kapatacağını iddia eden Milei’nin ülke meseleleriyle ilgili her konuda kardeşinin sözüne güvendiği öğrenildi.

Bloomberg'e göre, Karina Milei'nin ağabeyi üzerindeki etkisi o kadar büyük ki, pek çok gözlemci onun siyasete atılma kararının kız kardeşinden geldiğine inanıyor. Karina Milei'nin ayrıca Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda bir dizi toplantı ve sunum sırasında kardeşine eşlik ediyor.

KARARNAMEYİ DEĞİŞTİRDİ

Arjantin Devlet Başkanı’nın kardeşi Karina Milei seçim sürecinde de ön planda yer almıştı. Milei, kardeşinin seçim zaferi sonrası kendisini onun duygusal koruyucusu olarak konumlandırdı.

Javier Milei, kız kardeşi için akrabaların devlet görevlerine atanmasını yasaklayan bir kararnameyi değiştirirken Karina Milei artık başkanın genel sekreteri olarak yönetim üzerinde tam kontrole sahip.

KABİNE ÜYELERİ DAHİ ONDAN GEÇİYOR

Yeni hükümet yapısına aşina olan kişilere göre, kabine üyelerinin bile artık başkanla konuşmadan önce ondan geçmesi gerekiyor. İsimlerinin açıklanmasını istemeyen kaynaklar, Javier Milei'nin genellikle toplantılardan önce ve sonra sadece onunla konuştuğunu söylüyor.

50 yaşındaki Karina, 53 yaşındaki abisi gibi bekâr ve çocuksuz. Karina'nın ayrıca Murray Rothbard, Milton Friedman ve Robert Lucas isminde köpekleri bulunuyor.

Karina halka açık etkinliklerde herkesin nereye oturacağına kadar karışmasıyla tanınıyor. Toplantılarda cep telefonlarının odanın dışında ya da bir zarfın içinde bırakılmasını emrediyor.

KENDİNİ MEDYUM SANIYOR

Karina ayrıca kendisini evcil hayvanlar da dahil olmak üzere canlı varlıklar ve ruhlar arasında bağlantı kurabilen bir "ruhani medyum" olarak görüyor. Halkla ilişkiler ve işletme eğitimi bulunan Karina, 2020 yılına kadar Instagram'da "Sol Sweet" adlı bir dükkan aracılığıyla kek satıyordu.

Javier Milei, aralarındaki ilişkiyi bir televizyon röportajında, "Musa'nın büyük bir lider olduğunu biliyorsunuz, ancak sözü yayma konusunda iyi değildi. Bu yüzden Tanrı bunu yapması için Harun'u gönderdi. Karina Musa, ben de Harun'um. Ben sadece bir elçiyim" sözleriyle anlatmıştı.