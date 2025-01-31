Devlet bu kez çiftçinin cebine göz dikti! Artık o da ücretli olacak

Mera otlatma planı köylüler arasında endişe yaratırken, hayvanlarını nerede otlatacaklarını kara kara düşünüyorlar. Zor geçinen köy halkı, bu düzenlemeyle birlikte büyükbaş hayvan başına 100 TL, küçükbaş hayvan başına ise 10 TL ücret ödeyecek. Bu uygulama, hayvancılıkla geçimini sağlayan köylüleri zor bir duruma sokmuş durumda.

ARTAN MALİYETLER ÇİFTÇİNİN BELİNİ BÜKTÜ

Geçimlerini hayvancılıkla sürdüren çiftçiler, saman ve yem fiyatlarının yüksekliği nedeniyle hayvanlarını bakabilmekte zorlanıyor. Aralık ayında 2 bin 750 TL seviyelerine ulaşan saman fiyatları, yüzde 10’luk bir artışla 3 bin TL'ye çıkmışken, yem fiyatları da 600 TL’den başlıyor. Çiftçiler, artan maliyetler karşısında hayvanlarını kapalı alanlarda beslemekte zorluk yaşıyor. Bu zorluklar nedeniyle, pek çok çiftçi, zorunlu olarak hayvanlarını satma kararı almak zorunda kalıyor.

KENDİ MERASINDA HAYVANINI BESLEMEK İÇİN PARA ÖDEMEK ZORUNDA

Ayrıca, mera otlatma planına uymayanlar, büyükbaş hayvan başına 100 TL, küçükbaş hayvan başına ise 10 TL ceza ödemekle karşı karşıya kalacak.

Tokat Zile Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından köy muhtarlarına gönderilen yazıda, mera, kışlak ve yaylaklarda hayvanlarını otlatan çiftçiler hakkında alınan karar şu şekilde duyuruldu:

Mera, Yaylak ve Kışlaklar ülke hayvancılığının geliştirilmesi, erozyonun önlenmesi ve havzaların geliştirilmesi için büyük önem arz eden, doğal kaynaklardır. 4342 sayılı Mera Kanunu ile, mera, yaylak ve kışlakların; tespit ve tehditleri yapılarak köy ve belediye tüzel kişiliklerine tahsis edilmesi, belirlenecek kurallara uygun şekilde kullanılması, bakım ve islahlarının yapılarak verimliliklerinin artırılması, kullanımlarının denetlenmesi ve korunması düzenlenmiştir.

Bu hedeflere ulaşabilmek için Mera Islah ve Amenajman Projelerine ilave olarak il genelinde mera yaylak ve kışlaklarda "Ülkesel Otlatma Planları" kapsamında İl Otlatma Planları hazırlanarak uygulamaya konulmuştur.

İlimizdeki mera ve yaylakların erken veya geç tarihlerde otlatılmasını önlemek bu alanlardan en fazla ekonomik faydayı sağlamak ve çiftçilerimize planlı otlatma alışkanlığını kazandırmak amacıyla teknik ve sosyal veriler göz önünde bulundurularak 2020 yılında otlatma başlangıç ve bitiş tarihleri ile otlatma bedelleri Mera Komisyonunun kararı ve Valilik Makamının Oluru ile aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Otlatma sezonu süresince büyükbaş hayvan için 100 TL küçükbaş hayvan için 10 TL otlatma bedeli belirlenmiştir. Otlatma bedelleri köy veya belediyenin adına açılacak ayrı bir hesapta tutularak, sadece mera islah işlemlerinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün denetiminde kullanılacaktır.

4342 sayılı Mera Kanununun 26.maddesi kapsamında otlatma planına uymayanlar hakkında Kanunun 27. maddesi gereği cezai işlemler uygulanacaktır. Köyünüzde duyurularının yapılması hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.