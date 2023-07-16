Devlet eliyle ölüm satılıyor

Birgün Gazetesi’nden İsmail Arı’nın haberine göre, TOKİ dere yataklarının yanı sıra ormanlar, sit alanları ve ibadethane alanları da satışa çıkardı.

Türkiye’de meydana gelen her sel felaketinden sonra tartışılan ilk mesele yaşam alanlarının dere yataklarına neden kurulduğu tartışmasıdır. Bilimle çelişen bu yöntemle birlikte dere yataklarına yapılan kentlerde meydana gelen sel felaketleri ve depremler çok sayıda yurttaş yaşamını yitirmesine neden oldu. Tüm uyarılara rağmen hâlâ dere yataklarına yeni binaların inşa edilmesinin önü açılıyor.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 44 kentteki 670 kamu arazisini satışa çıkardı.

DERE YATAĞINA KONUT ALANI

Bu arsaların imar planları ise gündem yarattı. Depremin sert biçimde etkilediği yerler arasında bulunan Adana’nın Çukurova ilçesindeki dere yatağında bulunan yaklaşık 21 bin metrekare büyüklüğündeki arsanın konut alanı olarak satışa çıkarıldığı ifade edildi. Araziye 31 buçuk metre yüksekliğinde konut yapılabileceği de belirtildi.



ORMAN ARAZİSİ, İBADETHANE, RESMİ KURUM SATIŞA ÇIKARILDI

Bitlis’te ise kentsel sit alanında kaldığı belirtilen üç taşınmaz, Çanakkale’de kıyı kenar çizgisinde bulunan bir arazi, Ordu’nun Akkuş ilçesinde de 13 ormanlık alan satışa çıkarıldı. Muş Merkez’de imar planlarına park, yol, resmi kurum alanı olarak işlenen beş ve ibadethane alanı olarak belirlenen bir arazi de satışa çıkarılan yerler arasında yer alıyor.



Turizm merkezi olan Muğla’nın Bodrum ilçesinde arkeolojik sit alanı olan iki arazi konut alanı olarak satılacak. Açık artırma, 24-25-26 Temmuz'da Bakanlık konferans salonu ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Alıcılar, arsalara yüzde 40 peşinat ve 24 ay vadeyle sahip olabilecek. Ayrıca arsalar, KDV'den muaf şekilde satılacak. Peşin ödemelerde ise alıcılara yüzde 20 indirim imkânı tanınacak.



ORMANLIK ARAZİYİ DE SATIŞA ÇIKARDILAR



Öte yandan kamu kuruluşu olan İller Bankası da 27 Temmuz’da 9 kentte bulunan 27 arsanın satılacağını açıkladı. İller Bankası’nın satacağı arazilerin altısı turizm merkezi olan Muğla’nın Bodrum, Milas ve Ula ilçesinde yer alıyor.

Muğla’da satışa çıkarılan arazilerinin bir kısmının da yeşil alan olduğu görüldü. İstanbul’un Şile ilçesindeki ormanlık arazi ile yandaşların lüks inşaat projeleri ile betona boğdu.

Eyüpsultan ilçesine bağlı Göktürk’teki kamu arazileri de satışa çıkarılan yerler arasında yer aldı. Göktürk’teki iki kamu arazisi ile Şile’deki ormanlık arazi de konut alanı olarak satılacak.