Devlet hastanesinde büyük skandal. Temizlik görevlisi ameliyata girmiş

Bilecik'teki Bozüyük Devlet Hastanesi'nde yaklaşık 8 yıldır beyin cerrahı olarak görev yapan Sezer Zehir’in, ameliyatlara hastanenin temizlik görevlisi ve bir medikal firmasının çalışanlarını sokarak cerrahi işlemler yaptırdığı belgelendi.

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NE DEFALARCA ŞİKÂYET EDİLDİ

BirGün muhabiri İsmail Arı'nın edindiği bilgilere göre, Sezer Zehir’in ihtiyacı olmayan hastaları ameliyat ettiği ve sağlık personeli olmayan kişileri ameliyatlara soktuğu gerekçesiyle defalarca İl Sağlık Müdürlüğü’ne şikâyet edildiği ortaya çıktı.

AİLE SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Şikâyetlerde, Sezer Zehir’in yaptığı ameliyatların incelenmesi gerektiği ve hastaların aldıkları tanı ile ameliyat esnasında yapılan işlemler arasında ciddi uyumsuzluklar olduğu belirtiliyor. 9 Haziran’da ameliyat edilen bir hastanın iki ay sonra hayatını kaybetmesi üzerine, hastanın ailesi savcılığa başvurarak Zehir hakkında suç duyurusunda bulundu.

SAĞLIK BAKANLIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Skandalın ortaya çıkmasıyla birlikte, Sağlık Bakanlığı Sezer Zehir hakkında soruşturma başlattı. Bakanlık müfettişleri hastanede görevli sağlık çalışanlarını dinlerken, Zehir’in yapması gereken ameliyatlarda çekilen fotoğraflar da delil olarak ortaya kondu.

AMELİYATLARDA YETKİSİZ KİŞİLERİN GÖREV ALDIĞI TESPİT EDİLDİ

Ameliyatlar sırasında çekilen fotoğraflarda, genel anestezi altında tamamen uyutulmuş bir hastaya, hastanenin temizlik görevlisi Cengiz’in cerrahi müdahalede bulunduğu görülürken; başka bir ameliyatta ise medikal firma çalışanları Erman ve Rıfat’ın cerrahi işlemlerde yer aldığı iddia edildi.

TEMİZLİK GÖREVLİSİNİN GÖREV YERİ DEĞİŞTİRİLDİ

Skandalın ardından temizlik personeli Cengiz’in görev yeri değiştirildi ve Bozüyük Devlet Hastanesi'nden alınarak Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü’nde görevlendirildi. Sezer Zehir’in ise açığa alındığı iddia edildi. Zehir, skandala ilişkin açıklama yapmazken hukuki sürecin devam ettiğini belirtti.

VALİLİKTEN SORUŞTURMA AÇIKLAMASI

Bilecik Valiliği, Bozüyük Devlet Hastanesi’nde yetkisiz kişiler tarafından ameliyat yapıldığı iddiaları üzerine bir açıklama yaptı. Açıklamada, bu iddialara ilişkin bir ay önce inceleme ve soruşturma başlatıldığı, ilgili personelin görevden uzaklaştırıldığı ve konunun titizlikle takip edildiği belirtildi.