Devlet Hastanesi'nde tatbikat

Sinop'un Türkeli Devlet Hastanesi'nde yangın ve kurtarma tatbikatı yapıldı.

Türkeli Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen geniş çaplı yangın ve kurtarma tatbikatına Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), itfaiye ve sağlık ekipleri katıldı. Düzenlenen tatbikatta, muhtemel bir yangın veya afet durumunda hastanenin tahliye, kurtarma ve acil müdahale kapasitesi test edildi. Ekipler, senaryo gereği hastane içinde çıkan yangına hızlı bir şekilde müdahale etti, yaralıları güvenli bir bölgeye tahliye etti ve olay yerinde ilk yardım uygulamaları yaptı.

Tatbikat sırasında hastane personelinin ve sağlık ekiplerinin koordinasyonu gözden geçirilirken, acil durum planları da yeniden değerlendirildi. Hastane yetkilileri, bu tür tatbikatların hem ekiplerin, hem de hastane çalışanlarının muhtemel bir afet veya yangın durumuna hazırlıklı olmasını sağladığını vurguladı.