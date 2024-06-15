Devlet hastanesinde yatan vatandaş 'ultra lüks kahvaltı'ya isyan etti!

İstanbul'un en büyük şehir hastanesinde ameliyat olmasından dolayı yatan vatandaş, kendisine gelen sabah kahvaltısına isyan ettiği videoyu sosyal medyada paylaştı. Vatandaşın kahvaltı tabağında bir reçel, bir poşet çat ve birkaç tane zeytin görüldü.

Hasta, videoda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya hitaben, yıllık olarak Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) önemli miktarda katkı sağladığını ve hastanede aldığı hizmetin beklentilerini karşılamadığını belirtti. Hasta, ameliyat sonrası İstanbul'un şehir hastanelerinden birinde yatmakta olup, SGK primlerinin olarak yılda 60 bin Türk Lirası ödediğini dile getirerek, sabah kahvaltısı olarak sunulan menüye isyan etti. Çırağan Sarayı'nda misafir ediliyormuş gibi ağırlandığını aktararak ironide bulundu.

Vatandaş, videoda şu cümlelerle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya isyan etti: "Ameliyattan çıktım İstanbul'un en büyük şehir hastanesinde yatıyorum, SGK'ya yılda 60 bin ₺ ödüyorum. Şu gelen kahvaltıya bakar mısınız? Çırağan Sarayı'nda gibi ağırladınız bizi."