Devlet hastanesinde yatan vatandaş 'ultra lüks kahvaltı'ya isyan etti!

Kaynak: Haber Merkezi
Devlet hastanesinde yatan vatandaş 'ultra lüks kahvaltı'ya isyan etti!

Devlet hastanesinde ameliyat olup yatan bir vatandaş, kendisine getirilen kahvaltı tabağını paylaştı. Kahvaltıda bir reçel, bir poşet çat ve birkaç tane zeytin olduğu görüldü.

İstanbul'un en büyük şehir hastanesinde ameliyat olmasından dolayı yatan vatandaş, kendisine gelen sabah kahvaltısına isyan ettiği videoyu sosyal medyada paylaştı. Vatandaşın kahvaltı tabağında bir reçel, bir poşet çat ve birkaç tane zeytin görüldü.

Hasta, videoda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya hitaben, yıllık olarak Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) önemli miktarda katkı sağladığını ve hastanede aldığı hizmetin beklentilerini karşılamadığını belirtti. Hasta, ameliyat sonrası İstanbul'un şehir hastanelerinden birinde yatmakta olup, SGK primlerinin olarak yılda 60 bin Türk Lirası ödediğini dile getirerek, sabah kahvaltısı olarak sunulan menüye isyan etti. Çırağan Sarayı'nda misafir ediliyormuş gibi ağırlandığını aktararak ironide bulundu.

Vatandaş, videoda şu cümlelerle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya isyan etti: "Ameliyattan çıktım İstanbul'un en büyük şehir hastanesinde yatıyorum, SGK'ya yılda 60 bin ₺ ödüyorum. Şu gelen kahvaltıya bakar mısınız? Çırağan Sarayı'nda gibi ağırladınız bizi."

gbhdtr.jpg

İlgili Haberler
Yurt dışına gitmek çıkış harcından daha ucuz: Kosova'ya gidiş 1.300 TL, çıkış vergisi 1.500 TL
4 yaşındaki çocuk arkadaşı uyurken 13 yerinden ısırdı: Kulağı neredeyse kopacaktı
Sinan Ateş'in Mekke'de hurma ikram ettiği görüntüleri ortaya çıktı
Pilotlar Sabiha Gökçen'e inemedi! Kuleyle konuşmaları kayıtlara böyle geçti
Gencecik yeğenim öldü benim. Avrupa Şafak Hastanesi'nde
Almanya İskoçya'yı paramparça etti
Almanya İskoçya'ya gol olup yağdı. Büyük fark attı
Bayram öncesi İstanbul'u terk ediş sürüyor
Son Haberler
Yurt dışına gitmek çıkış harcından daha ucuz: Kosova'ya gidiş 1.300 TL, çıkış vergisi 1.500 TL Gündem
Yurt dışına gitmek çıkış harcından daha ucuz: Kosova'ya gidiş 1.300 TL, çıkış vergisi 1.500 TL
4 yaşındaki çocuk arkadaşı uyurken 13 yerinden ısırdı: Kulağı neredeyse kopacaktı Gündem
4 yaşındaki çocuk arkadaşı uyurken 13 yerinden ısırdı: Kulağı neredeyse kopacaktı
Bisikletiyle aniden yola fırlayan çocuğa otomobil çarptı Yerel Haberler
Bisikletiyle aniden yola fırlayan çocuğa otomobil çarptı
MEB'den yeni karar! Sınırlama getirildi Gündem
MEB'den yeni karar! Sınırlama getirildi
Meteoroloji'den o bölgeye kırmızı alarm Gündem
Meteoroloji'den o bölgeye kırmızı alarm
Sinan Ateş'in Mekke'de hurma ikram ettiği görüntüleri ortaya çıktı Gündem
Sinan Ateş'in Mekke'de hurma ikram ettiği görüntüleri ortaya çıktı