Devlet hastanesindeki skandalla ilgili yeni gelişme. Ameliyatlara temizlik görevlisinin girdiği ortaya çıkmıştı

Bilecik’in Bozüyük ilçesindeki devlet hastanesinde beyin cerrahı olan Opr. Dr. S. Z.’nin ameliyatlara temizlik işçisi ile bir medikal firma çalışanının girmesine izin vererek cerrahi işlemler yaptırdığı iddiasıyla ilgili Bilecik Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada, olayla ilgili soruşturmanın ve incelemenin devam ettiği, doktorun da görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.

KAYNAK: DHA
Devlet hastanesindeki skandalla ilgili yeni gelişme. Ameliyatlara temizlik görevlisinin girdiği ortaya çıkmıştı

Bozüyük Devlet Hastanesi’nde beyin cerrahı olan Opr. Dr. S. Z.’nin hastanenin temizlik görevlisi ile bir medikal firmasının çalışanlarının; yaptığı ameliyatlara girmesine izin vererek cerrahi işlemler yaptırdığı iddia edildi. Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü’ne ulaşan iddiaların ardından başlatılan soruşturma kapsamında beyin cerrahı olan S.Z., valilik kararıyla görevinden uzaklaştırıldı. Ayrıca Bilecik olayla ilgili Sağlık Bakanlığı’nca inceleme başlatıldı.

Bilecik Valiliği, Sağlık Bakanlığı'nın konuyla ilgili incelemesinin devam ettiğini açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, “Bozüyük Devlet Hastanesi beyin cerrahi ameliyatlarında yetkisiz kişilerce ameliyat yapıldığı haberlerine ilişkin olarak; iddialara dair 1 ay öncesinde, Bilecik Valiliği’nin talimatlarıyla hastane idaresince inceleme ve soruşturma başlatılmış olup cumhuriyet savcılığına başvuru yapılmıştır. Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca 20 Eylül 2023 tarihli 2023-01-0337 sayılı inceleme ve soruşturma ile Bakanlık müfettişlerince soruşturmalar yürütülmektedir. Soruşturma kapsamında; haberlerde adı yer alan Bozüyük Devlet Hastanesi beyin ve sinir cerrahisi uzmanı personel, Bilecik Valilik makamınca, 5 Ekim 2023 tarihli ve 226111015 sayılı onayı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 137 ve 138’nci maddeleri uyarınca 04/10/2023 tarihinden itibaren görevden uzaklaştırılmıştır” denildi.

doktorun-temizlik-ve-firma-personeline-ameliyat-yaptirdigi-iddiasina-sorusturma-5883-dhaphoto1.jpg

İlgili Haberler
Devlet hastanesinde skandal. Ameliyatlara temizlik görevlisinin girdiği ortaya çıktı
Devlet hastanesinde skandal. Ameliyatlara temizlik görevlisinin girdiği ortaya çıktı
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 119. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 119. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
New York Times İsrail’in Gazze’iyi işgal planını adım adım açıkladı
New York Times İsrail’in Gazze’iyi işgal planını adım adım açıkladı
İmamoğlu elindeki bulgurdan da olacak ya da...
İmamoğlu elindeki bulgurdan da olacak ya da...
Emniyetteki Ankara sırları
Emniyetteki Ankara sırları
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? 13 Ekim MasterChef ödül oyunu kazananı kim oldu?
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? 13 Ekim MasterChef ödül oyunu kazananı kim oldu?
MasterChef All Star 118. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 118. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Burcu Binici'den yıllar sonra gelen itiraf. Evliliği yalnızca yedi ay sürmüştü Magazin
Burcu Binici'den yıllar sonra gelen itiraf. Evliliği yalnızca yedi ay sürmüştü
Abdullah ne demek? Abdullah isminin anlamı nedir? Gündem
Abdullah ne demek? Abdullah isminin anlamı nedir?
Taliban heyeti Çin’de uluslararası foruma katılacak Dünya
Taliban heyeti Çin’de uluslararası foruma katılacak
İHA tarafından tespit edilen 25 kaçak göçmen yakalandı Gündem
İHA tarafından tespit edilen 25 kaçak göçmen yakalandı
Kongo'da tekne kazası: 30 ölü, 167 kayıp Dünya
Kongo'da tekne kazası: 30 ölü, 167 kayıp
İç Anadolu’nun medeniyeti gün yüzüne çıkarılıyor Kültür Sanat
İç Anadolu’nun medeniyeti gün yüzüne çıkarılıyor
Afra ne demek? Afra isminin anlamı nedir? Gündem
Afra ne demek? Afra isminin anlamı nedir?