Devlet hastanesinden randevu alacaklar dikkat! MHRS değişiyor

Düzenleme: Kaynak: Türkiye
Devlet hastanesinden randevu alacaklar dikkat! MHRS değişiyor

Sağlık Bakanlığı, Merkezî Hekim Randevu Sistemi’nde (MHRS) yaşanan sorunları çözmek amacıyla kapsamlı bir çalışma başlattı. Bakan Memişoğlu’nun talimatıyla oluşturulan proje ekibi, sağlık sistemindeki tüm sıkıntılara köklü çözümler bulmayı hedefliyor.

Ekip, öncelikle randevu sistemindeki sorunların kaynağını tespit edecek ve hastane randevularında yaşanan yoğunluğun nedenlerini araştıracak. Daha önce yapılan çalışmalarda, vatandaşların en küçük sağlık problemlerinde bile aile hekimleri yerine hastanelere başvurduğu ve bu nedenle yoğunluk yaşandığı raporlanmıştı.

HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Bu kapsamda, vatandaşların aile hekimlerini daha fazla tercih etmesi ve bilinçlendirilmesi için kamuoyunda farkındalık artırıcı çalışmalar yapılacak.

Ayrıca, MHRS’de yapılacak değişikliklerle ilgili hazırlıkların başladığı belirtiliyor. Çalışmalar tamamlandığında, Bakan Memişoğlu’nun yeni düzenlemeleri kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

Son Haberler
TÜİK duyurdu. Sanayide tehlike çanları çalıyor
TÜİK duyurdu. Sanayide tehlike çanları çalıyor
Djokovic formunun sırrını açıkladı
Djokovic formunun sırrını açıkladı
Bu kan grubuna sahip olanlar dikkat! Felç riskini yükseltiyor
Bu kan grubuna sahip olanlar dikkat! Felç riskini yükseltiyor
Avcılar'da lav silahı bulundu
Avcılar'da lav silahı bulundu
CHP’li Gürer’den gıda güvenilirliği çıkışı
CHP’li Gürer’den gıda güvenilirliği çıkışı