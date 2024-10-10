Devlet hastanesinden randevu alacaklar dikkat! MHRS değişiyor

Ekip, öncelikle randevu sistemindeki sorunların kaynağını tespit edecek ve hastane randevularında yaşanan yoğunluğun nedenlerini araştıracak. Daha önce yapılan çalışmalarda, vatandaşların en küçük sağlık problemlerinde bile aile hekimleri yerine hastanelere başvurduğu ve bu nedenle yoğunluk yaşandığı raporlanmıştı.

HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Bu kapsamda, vatandaşların aile hekimlerini daha fazla tercih etmesi ve bilinçlendirilmesi için kamuoyunda farkındalık artırıcı çalışmalar yapılacak.

Ayrıca, MHRS’de yapılacak değişikliklerle ilgili hazırlıkların başladığı belirtiliyor. Çalışmalar tamamlandığında, Bakan Memişoğlu’nun yeni düzenlemeleri kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.