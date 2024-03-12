Devlet kurumlarına eşi benzeri görülmemiş siber saldırı! Saldırıyı üstlenen açıklandı

Kaynak: AA
Devlet kurumlarına eşi benzeri görülmemiş siber saldırı! Saldırıyı üstlenen açıklandı
Fransa Başbakanlık Ofisi, aralarında bakanlıkların da olduğu birçok devlet kurumunun "benzeri görülmemiş yoğunlukta" siber saldırıya uğradığını açıklarken, saldırıyı "Anonymous Sudan" isimli hacker grubu üstlendi.

Fransa Başbakanlık Ofisi, bazı devlet kurumlarının 10 Mart'tan bu yana siber saldırıların hedefi olduğunu belirten bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Benzer teknik araçlar kullanılarak" yapılan saldırıların "benzeri görülmemiş yoğunlukta" olduğu ifade edildi.

Bu saldırıları etkisiz kılmak için karşı önlemlerin aktive edildiği belirtilirken, birçok sitenin onarıldığı kaydedildi.

Öte yandan, saldırılar tamamen etkisiz hale getirilene kadar Bakanlıklar Arası Dijital Müdürlük (DINUM) ve Ulusal Bilgi Sistemleri Güvenlik Kurumu'na (ANSSI) bağlı ekiplerin filtreleme çalışmaları için seferber edildi.

BAKANLIKLAR SALDIRIDAN ETKİLENDİ

Saldırıdan etkilenen kurumlar arasında Ekonomi Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Ekolojik Geçiş Bakanlığı, Başbakanlık Ofisi ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü olduğu belirtildi.

SALDIRIYI ÜSTLENEN AÇIKLANDI

Le Figaro gazetesi, Telegram üzerinden "Anonymous Sudan" isimli hacker grubunun saldırıları üstlendiğini duyurdu.

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