Devlet malı deniz yemeyen domuz atasözünün anlamı nedir?

Devlet malı deniz yemeyen domuz atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Devletin herkesten zengin olduğunu ve bu zenginlikten yararlanmak gerektiğini anlatmak amacıyla kullanılan bir atasözüdür.

Ancak bu atasözünde şöyle bir ince nokta bulunur, devlete hıyanet etmeyi alışkanlık haline getirenlere göre devletin bitmez tükenmez malı bulunur.

Bu zenginliğin kendi çıkarları için kullanılmasını sağlamak kişi için büyük önem taşır ve bu yapabilmek için her türlü zorbalığı yapmak mübahmış gibi aksettirilir.

DEVLET MALI DENİZ YEMEYEN DOMUZ ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

Kara para aklayıp cezaevine giren pişkin adam savunmasında devlet malı deniz yemeyen domuz demiş.