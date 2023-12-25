Devlet malı deniz yemeyen domuz atasözünün anlamı nedir?

Kaynak: Haber Merkezi
Devlet malı deniz yemeyen domuz atasözünün anlamı nedir?
Devlet malı deniz yemeyen domuz atasözüyle ne anlatılmak istenir? İşte cevabı...

Devlet malı deniz yemeyen domuz atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Devletin herkesten zengin olduğunu ve bu zenginlikten yararlanmak gerektiğini anlatmak amacıyla kullanılan bir atasözüdür.

Ancak bu atasözünde şöyle bir ince nokta bulunur, devlete hıyanet etmeyi alışkanlık haline getirenlere göre devletin bitmez tükenmez malı bulunur.

Bu zenginliğin kendi çıkarları için kullanılmasını sağlamak kişi için büyük önem taşır ve bu yapabilmek için her türlü zorbalığı yapmak mübahmış gibi aksettirilir.

DEVLET MALI DENİZ YEMEYEN DOMUZ ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

Kara para aklayıp cezaevine giren pişkin adam savunmasında devlet malı deniz yemeyen domuz demiş.

Son Haberler
Evinde cam balkonu olanlar yandı. Yargıtay cezayı açıkladı Yaşam
Evinde cam balkonu olanlar yandı. Yargıtay cezayı açıkladı
Dipçik gibi yapacak ot ortaya çıktı Şifalı Bitkiler
Dipçik gibi yapacak ot ortaya çıktı
Kan gruplarının kilo vermeyle ilgisi var mı Sağlık
Kan gruplarının kilo vermeyle ilgisi var mı
Ünlü oyuncunun başı belalı komşusuyla dertte. İzinsiz video kaydına 15 yıl hapis talebi Magazin
Ünlü oyuncunun başı belalı komşusuyla dertte. İzinsiz video kaydına 15 yıl hapis talebi
Ekmek satışında fahiş fiyat uygulaması. 9,4 Milyon lira ceza kesildi Ekonomi
Ekmek satışında fahiş fiyat uygulaması. 9,4 Milyon lira ceza kesildi
Nezleyi kesiyor. Öksürüğü gideriyor. Balgam söktürüyor. İşte şifa deposu ot Şifalı Bitkiler
Nezleyi kesiyor. Öksürüğü gideriyor. Balgam söktürüyor. İşte şifa deposu ot