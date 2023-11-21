Devlet malı yemem diyen öğretmene soruşturma açıldı

Birgün gazetesinden alınan habere göre, 7 Eylül 2023 tarihinde Antalya’nın Finike ilçesinde bulunan Finike Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğretmenlere yemek verildiği ve bu yemeğin Okul Aile Birliğinden de para aktarılarak yapılacağı Beden Eğitimi öğretmeni Ercan Balkis’e iletildi.

Yemeğin okul bahçesinde organize edildiği tarihte okul müdür yardımcısı bahçede bulunan Ercan Balkis’i yemeğe davet etmiş, Balkis’te “Ben devlet malı yemem” yanıtı verdiği belirtildi. Yaşanan bu gelişmeden yaklaşık bir ay sonra Balkis hakkında soruşturma açıldığı ve soruşturma sonucunda kendisine kınama cezası verildiği öğrenildi.

Eğitim Sen Antalya Şube Başkanı Nurettin Sönmez, Finike baş temsilcimiz de sendikamızın ilkeleri ve görüşleri doğrultusunda tutumumuzu belirtmiştir. Geldiğimiz nokta ‘Ben devlet malı yemem’ diyen bir öğretmenin cezalandırılmasıdır.

Kamunun kaynaklarının çocuklarımız için kullanılmasını isteyen ve ödüllendirilmesi gereken kamu görevlileri cezalandırılıyor, kamuyu zarara uğratan, kamunun kaynaklarını kamu yararına kullanmayan bürokratlar, siyasiler, yöneticiler ise ödüllendiriliyor. Bu yaşanan gelişme ülkenin nasıl yönetildiğinin de bir göstergesidir” dedi.

İlkeli duruşun cezalandırıldığına vurgu yapan Sönmez, şunları dile getirdi:

“Burada ilkeli bir duruş cezalandırılıyor. Yöneticilerin usulsüz harcamalarına kimse ses çıkarmasın isteniyor.

Okulları ve kamu kurumlarını kendi şirketleri gibi görüp amacı dışında kullanmak istiyorlar.

Eğitim Sen olarak Finike baş temsilcimizin sözü bizim de sözümüzdür. Eğitime yeterli kaynak aktarılmalı ve bu kaynak öğrencilerin üstün yararı gözetilecek şekilde kullanılmalıdır. Bir kez daha belirtiyoruz her öğrenciye okulda ücretsiz sağlıklı bir öğün yemek verilmelidir.”