Devlet Memurları Devlete bu paraları ödeyecek. Rakamlar belli oldu

Devlet Memuru Devleten öğle yemeğini bedavaya yiyemeyecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Resmi Gazete'da yayımlandı, 15 Ocak'ta yürürlüğe girecek.

Bakanlığın tebliğıne göre, 2024 yılında öğle yemeğinden yararlanacak memur ve sözleşmeli personelden tahsil edilecek yemek bedelleri tek tek belli oldu. Üç büyük şehirde farklı yemek bedeli diğer şehirlerde ise farklı yemek bedeli alınacak. Buna göre Ankara, İstanbul ve İzmir'de yemek bedelinin üçte ikisi bedeli alınırken, diğer şehirlerde yarısını geçmeyecek şekilde tahsil edilecek.

YÜRÜRLÜĞE 15 OCAK'TA GİRECEK

Tebliğe göre, 15 Ocak'tan 14 Ocak 2025'e kadar öğle yemeğinden yararlanacak memurlardan 7,70 lira ile 31,41 lira arasında bedel alınacak. Sözleşmeli personelden ise günlük 9,37 lira ile 37,55 TL arasında bedel alınacak.

Yemek bedelleri ek göstergeye belirlenecek. 600'e kadar ek göstergeli olanlardan, 7,70 TL, 1700'e kadar ek göstergelilerden 13,09 lira, 2 bin 800'e kadar ek göstergelilerden 16,26 lira, 4 bin 200'e kadar ) ek göstergelilerden 21,07 lira, 5 bin 400'e kadar ek göstergelilerden 28,06 lira ve 5 bin 400'den daha yüksek ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 31,41 lira olarak tahsil edilecek.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL

Sözleşmeli personelde ise brüt ücreti 14 bin 870 liraya kadar olanlardan günlük 9,37 lira alınacak. Aylık ücreti 25 bin 100 lira olanlardan ise 16,26 TL tahsil edilirken, 34 Bin 675 liraya kadar yemek ücreti 29,51 TL, 34 Bin 675 liranın üstündekilerden ise 37,55 TL yemek ücreti kesilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yayınlanan bu tebliğ, 15 Ocak'ta yürürlüğe girecek.