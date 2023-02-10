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Vince tırmanan depremzede intihar girişiminde bulundu. Devlet neredeydi? Yalvardım ben

Adıyaman'da enkaz kaldırma çalışmaları için kurulan bir vince tırmanan depremzede, intihar girişiminde bulundu. İkna çabaları sürürken depremzedenin, “Devlet neredeydi? yalvardım ben…” dediği duyuldu.

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 11:27
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Devlet neredeydi. Yalvardım ben. Depremzede intihar girişiminde bulundu

Vince tırmanan depremzede intihar girişiminde bulundu. Devlet neredeydi? Yalvardım ben
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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremle sarsılan Türkiye'de, açıklanan son resmi verilere göre 18 bin 342 kişi yaşamını yitirdi, 74 bin 242 kişi yaralandı.

"DEVLET NEREDEYDİ?"

BirGün'ün haberine göre, depremden en fazla etkilenen ve en fazla can kaybının olduğu kentlerden biri de Adıyaman oldu. Adıyaman Valiliği’nin karşısında enkaz kaldırma çalışmaları için kurulan bir vince tırmanan depremzede, intihar girişiminde bulunuyor.

Elinde bıçak olduğu da görülen depremzedenin “Neredeydiniz? Devlet neredeydi? Yalvardım ben…” diye bağırdığı duyuldu.

Depremzedenin tırmandığı vincin çevresi aynı zamanda arama-kurtarma ekiplerinin toplanma alanı. En son gelen bilgilere göre, vatandaşın ikna edilmeye çalışılıyor. 

10 İL ENKAZ ALTINDA

Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep, Malatya, Batman, Bingöl, Elazığ, Kilis, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Adana, Osmaniye ve Hatay'da da hissedilen deprem özellikle Kahramanmaraş ve Hatay'da büyük yıkım yarattı.

Depremin vurduğu kentlerde arama-kurtarma çalışmaları beşinci gününde devam ederken yıkılan binalarda enkaz altında kalan çok sayıda insan kurtarılmayı bekliyor. Sağ kalan depremzedeler zorlu hava koşulları ve olanaksızlıklarla mücadele ediyor.

DEPREMZEDELER KARAİSMAİLOĞLU VE VALİYE TEPKİ GÖSTERDİ

Depremin en fazla etkilediği yerlerden biri olan Adıyaman’da yardımın gitmediği noktalarda çadır ve barınacak yer bulamayan depremzedeler enkaz başında beklerken, bazıları da valilik binasında toplandı. Vatandaşlar ekranlarda ‘yardımın her vatandaşa’ ulaştığını savunan yetkililere tepki gösterdi. O sırada Valilik binasında bulunan Bakan Karaismailoğlu ve Vali Çuhadar'ın polis korumasında uzaklaştığı kaydedildi.

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Çuvaldız
10.02.2023 12:27
Bay orhan uğursuzoğlu buyur ul erdoğanın vatandaşı deyilim doğru söze nedenir temsil ettiğiniz zihniyet türk vatandaşlığına hiç uymuyor iddialıyım biz türklerden kesin kopukluğunuz var dna tesbiti yap  
 
vatandaş
10.02.2023 12:07
Devlet uyuyor bahçede.. hamaset kandırma yolma peşinde galiba  
 
Ümran
10.02.2023 11:53
Adıyaman diğer depremzede illere göre öksüz kaldı. Allah'tan başka kimseleri yok  
 
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