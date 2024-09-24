Devlet okullarının içler acısı hali. Okul müdürü ve veliler temizlik yapıyor

Yeni eğitim öğretim yılı başlarken kamuda "tasarruf" tedbirleri kapsamında uygulanan İşgücü Uyum Programı okullarda temizlik krizine neden olacak gibi.

Okullarda temizlik görevlisi çalıştırılmayacak olması kısa süre içinde endişelere yol açarken nasıl bir yol izleneceği ise hala merak konusu

Okullarda temizlik görevlisi olmaması sebebiyle yaşanan hijyen eksiklikleri, çocukların, velilerin ve idarecilerin sağlığını ciddi şekilde tehlike altına sokuyor.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, pazar günü katıldığı CNN Türk kanalındaki "Hafta Sonu" programında, okullardaki temizlik ihtiyacını karşılayabilmek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'yla "toplum yararına" proje geliştirdiklerini, geçen yıl haftada beş gün olan çalışma süresinin bu sene revize edilip üç güne düşürüldüğünü, bu yöntemle 2023 yılında 60.000 olan taşeron personelin 120.000'e çıkarılacağını ifade etti. Ancak başvurular çalışma şartlarından dolayı beklentilerin altında kaldı.

OKUL MÜDÜRÜ TUVALET TEMİZLİYOR

Gazete Pencere'den Ayşegül Kum'un haberine göre, Eğitim-Sen 7 Nolu Şube Başkanı Eren Ertin, Avcılar'daki bir meslek lisesinde yaşanan hijyen sorunları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Ertin, "3 blokluk okulda sadece bir temizlikçi var. Okulun ilk haftasında idrar kokusu yüzünden koridorlara giremedik" ifadelerini kullandı. Öte yandan Ertin, okul müdür yardımcısının inisiyatif alarak tuvaletleri temizlediğini ifade etti.

Eğitim-Sen 7 Nolu Şube Başkanı Ertin okul idaresinin yetersiz temizlik hizmetleri sebebiyle Eğitim-Sen olarak imza toplandığını, okul idarelerinin ise ucuz temizlik işçisi bulmaya çalıştığını belirtti.

Ertin, velilerin ve temizlik işçilerinin ekonomik zorlukları sebebiyle bu sürecin sıkıntılı geçtiğine dikkat çekti.

“İŞÇİLER AZ MAAŞA ÇALIŞAMIYOR”

Ertin, "Okul idareleri velilere ‘Sizden bir miktar toplayalım gerisini devletin verdiği bütçe ile tamamlayalım’ diyerek 3 gün 7.500 TL’ye takabil edecek şekilde temizlik işçisi bulmaya çalışıyorlar. Kimse de sigortasız ve bu ücrete çalışmıyor tabi ki. Ekonomik durumu düşük olan ve ücret vermeyi kabul edecek durumda olmayan aileler var çünkü asgari ücretle çalışıyor zaten veli. Gelir düzeyi biraz daha yüksek bölgelerde ise okul aile birliği velilerden para toplayarak bu sorunu çözüyor. Okul idaresi, velilerden para toplayarak temizlik işçisi bulmaya çalışıyor, ancak işçiler az maaşa çalışamıyor asgari ücretle çalışan veliler ise ücret ödeyemiyor. Bu süreç sürdürülebilir değil" ifadelerini kullandı.

’BIRAKIN SINIFLARIN TEMİZLENMESİNİ ÇÖP BİLE ALINMIYOR’’

Havaların serinlemesiyle beraber okullarda salgın hastalıkların başlayabileceğine dikkat çeken Ertin, okulların çok pis durumda olduğunu, bırakın sınıfların temizlenmesini çöp bile alınmadığını söyledi. Temizlik yapılmadığı için hastalığın riskinin arttığını belirten Ertin,“Temizlik işçilerinin kadrolu olarak istihdam edilmesi gerekiyor” dedi.

YARI ASGARİ ÜCRET UYGULAMASI

İsminin açıklanmaması kaydıyla Euronews Türkçe'ye konuşan bir ilçe milli eğitim müdürü ise Bakan Tekin'in söz ettiği yüzde 25'lik düşük talebin "yarı asgari ücret" politikasından kaynaklandığını, ücret ve koşullardan ötürü ilana gerekli ilginin gösterilmediğini iddia etti.

Geçen sene okulun temizlikten sorumlu personellerine asgari ücret verildiğini belirten müdür, “Bu yıl 17.002 Türk Lirası olan rakam 8.447 TL'ye düşürüldü. İlan metninde, işçilerin haftada 22,5 saat çalışacağı, sadece üç gün okula geleceği, sigortaların yarım yatırılacağı belirtiliyor. Başvuru eksikliğinden ötürü çoğu okul, temizlik elemanı olmadan yeni eğitim dönemine başladı” ifadelerini kullandı.