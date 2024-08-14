Devlet okulu velilerden 100 bin lira istedi. Hani eğitim ücretsizdi?

Ekonomik kriz, ailelerin omuzlarındaki yükü her geçen gün daha da artırırken, devlet okullarında yaşanan bir olay gündeme damga vurdu.

NowTv'nin ortaya çıkardığı bir habere göre; Bir devlet okulunun velilerden 100 bin lira istemesi, kamuoyunda büyük tepki topladı. "Eğitim ücretsiz olmalıydı, peki ya şimdi?" sorusu zihinlerde yankılandı.

DAR GELİRLİ VATANDAŞLAR BU YÜKÜ NASIL OMUZLAYACAK?

Veliler, çocuklarının en temel hakkı olan eğitimi sağlamak için bu denli yüksek bir bedel talep edilmesini şaşkınlık ve öfkeyle karşıladı. Eğitim sistemi zaten ailelerin bütçesine büyük bir yük bindirirken, bu tür talepler dar gelirli vatandaşları daha da zor durumda bırakıyor. Bu durum, ülkedeki ekonomik koşulların ne kadar zorlaştığını bir kez daha gözler önüne seriyor.

EĞİTİM GİBİ TEMEL BİR HAKKIN BİLE MADDİ KÜLFET HALİNE GELDİ

Ekonomik krizle mücadele eden vatandaşlar, temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanırken, çocuklarının eğitimi için bu kadar büyük meblağların talep edilmesi, hayat şartlarının ne denli zorlaştığını bir kez daha ortaya koyuyor. Artan enflasyon, yükselen döviz kurları ve geçim sıkıntısı, halkı her geçen gün daha da bunaltıyor. Eğitim gibi temel bir hakkın bile maddi külfet haline gelmesi, ailelerin üzerindeki baskıyı artırıyor.

EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİNİN VE EKONOMİK REFAHIN SAĞLANMASI HAYAL OLDU

Bu gelişme, Türkiye'de eğitim ve ekonomi politikalarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğine dair güçlü bir mesaj olarak değerlendirilirken eğitimde fırsat eşitliğinin ve ekonomik refahın sağlanmasının toplumun geleceği için hayati önem taşıdığı gerçeği bir kez daha yüzlere tokat gibi çarptı. Ancak şu anki tablo, bu hedeflerden ne kadar uzaklaşıldığını da gösterdi.