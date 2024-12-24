Devlet okulunda skandal görüntüler! Çocukları kullanarak kripto para reklamı yaptı

Devlet okulunda görev yapan bir öğretmen öğrencilerinin yüzlerine farklı kripto para markalarının logolarını yapıştırarak, öğrencilere gece gündüz oynattığı o görüntüler tepki çekti.

O GÖRÜNTÜLER TARTIŞMAYA NEDEN OLDU

Çekilen o görüntüler, sosyal medyada kısa sürede yayılarak büyük bir tartışmaya neden oldu. Vatandaşlar, öğretmenin bu davranışını sert bir şekilde eleştirdi. Öte yandan çocukların reklam amaçlı kullanılmasının kabul edilemez olduğunu vurguladılar.

GÖREVDEN ALINMALI

Tepki çeken görüntülere çok sayıda sosyal medya kullanıcısı kayıtsız kalmayarak videoyu çeken öğretmenin görevden alınması gerektiği konusunda yorumda bulundu.