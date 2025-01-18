Devlet okulunda skandal! Öğretmenlerden 'şampanyalı' kutlama

Düzenleme: Kaynak: İHA

İzmir'de devlet okulundaki skandal görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Öğretmenlerin şampanya patlattığı videolar kısa sürede infial yarattı. Öğretmenlere soruşturma başlatıldı.

Geçtiğimiz Haziran ayında İzmir Bornova ilçesi Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulundaki mezuniyet töreninde, Beden Eğitimi öğretmeni olduğu öğrenilen bir kişinin okul bahçesinde şampanya patlattığı infial yarattı. Paylaşılan görüntülerin ardından İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı.

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OKUL İÇERİSİNDE İÇKİ İÇTİLER

Okuldaki tepki çeken görüntülerin ardından yeni bir video ortaya çıktı. Görüntüde öğretmenlerin okul içerisinde dans ederek şampanya içtikleri görüldü.

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Öğretmenlerin okul içerisinde içki içtiği görüntüler de yine veliler tarafından tepkiyle karşılandı.

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