Devlet Opera ve Balesi’nde sözleşme skandalı

YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN- ÖZEL HABER

2021 yılında Devlet Opera ve Balesi’ne giriş sınavında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla bir aday mahkemeye başvuruyor. Mahkeme sınav uygulamasında usulsüzlükler yapıldığına dair karar veriyor. Mahkeme kararıyla beraber aynı sınava giren ve sınavı kazanan adayların sözleşmeleri de iptal ediliyor.

KADROLU PERSONELİN YARISI KADAR MAAŞ

Sözleşmeleri iptal edilen personelle figüran sözleşmesi yapılıyor. Figüran sözleşmesi yapılan personel ise kadrolu personel gibi çalıştırılıyor. Haftanın 6 günü provaya gidip 1 gün de oyuna çıkıyorlar ancak aldıkları maaş kadrolu personelin yarısı kadar.

YABANCI SANATÇI İLANI AÇILIYOR

Aylık 19 bin TL’ye mahkum edilen genç sanatçılar, geçen sene seçim nedeniyle sözleşmelilerin kadroya atanması hakkından da yararlandırılmıyor açılan mahkeme nedeniyle. Türk sanatçılara kadro verilmezken Devlet Opera ve Balesi yabancı sanatçı ilanı yayınlıyor.

“DAHA DÜŞÜK ÜCRETE ÇALIŞIYORUZ”

Konuyla ilgili konuşan mağdurlardan E.N., “2021 yılında bir grup dansçı olarak İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin açtığı sınavı kazandık ve sözleşmeli sanatçı olarak çalışmaya başladık. Aradan bir yıl geçtikten sonra açılan bir dava üzerine sınavın usulsüz olduğu gerekçesiyle ve sözleşmelerimiz elimizden alındı. Bizlere bu süre boyunca çalışmaya devam edebilmemiz için “figüran sözleşmesi” verildi. Bizler de dava süreçleri sonuçlanana kadar işsiz kalmamak için bu sözleşmeleri imzaladık. Fakat figüran sözleşmesi tam anlamıyla sanatta emek sömürüsünün somutlaşmış bir örneğidir. Sanatçı sözleşmesiyle çalıştığımız süre boyunca sahip olduğumuz özlük hakları büyük ölçüde kaybedilmiş oldu. Aynı çalışma saatleri, aynı iş yükü ve aynı görev tanımıyla çalışmamıza rağmen daha az ücret almaya başladık. Sadece adı figüran olan bu sözleşmelerle yine sanatçı olarak çalışmaya devam ettik. Fakat bunun sonucunda aynı iş yüküne, aynı çalışma koşulları ve saatlerine karşılık daha güvencesiz ve daha düşük ücretli bir şekilde çalışmaktayız” ifadelerini kullandı.

“TEK FARKIMIZ SÖZLEŞMEDE FİGÜRAN YAZMASI”

Seçim dönemi çıkarılan kadro yasasına değinen E.N., “Bu olaydan sonra geçtiğimiz sene kamuda çalışan sözleşmeli personelin kadroya atanması konusunda yeni bir yasa çıkarıldı. Bu yasa sonucunda bütün iş arkadaşlarımız kadroya atandılar fakat onlarla aynı iş yüküne, aynı çalışma saatlerine sahip bizler aynı mesleği yaptığımız çalışma arkadaşlarımız gibi kadroya atanma hakkını elde edemedik ve yasada bu kapsama dahil edilmedik. Sözleşmemiz figüran sözleşmesi olmasına rağmen yaptığımız iş kesinlikle figüranlık değil ve hepimiz kendi alanlarımızda sanatımızı icra etmeye devam etmekteyiz. Kurumun iddia ettiği üzere yılın belli dönemlerinde ve sadece belli başlı eserlerde değil, diğer iş arkadaşlarımızla beraber haftanın 6 günü bilfiil çalışıyor ve kurumun sezon boyunca sahnelediği bütün eserlerde görev alıyoruz. Kadroya atanan sözleşmeli sanatçılardan tek farkımız sözleşmemizde ‘figüran’ yazmasıdır” dedi.

“FİGÜRANLIK SÖZLEŞMESİYLE FİGÜRANLIK YAPILMIYOR”

Figüranlığın bir sözleşme tipi olmadığına değinen E.N., “Sadece sınavın iptal edilmesi sonucu figüran pozisyonuna düşmüş bizler değil, kuruma en başından beri figüran sözleşmesiyle girmiş tüm bölümlerdeki çalışma arkadaşlarımız da bizimle aynı sorunları yaşamaktalar. Çünkü figüran sözleşmesi gerçekten figüranlık yapılan bir sözleşme tipi değil, aksine kadrolu sanatçıların neredeyse üçte biri oranında bir ücretle ve güvencesiz şekilde çalışıp aynı işleri yapmaya devam ettiğimiz bir sözleşme biçimidir” dedi.