Devlet Sarayı'nda gizli düğün: Cumhurbaşkanı'nın kızı dünya evine girdi

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın kızı Kinga Duda, 6 Temmuz 2025 Cumartesi günü başkent Varşova'daki Palac Prezydencki'de, gözlerden uzak, samimi bir törenle dünya evine girdi. Basına yansıyan bilgilere göre, yaklaşık 50 davetlinin katıldığı düğün töreni, çiftin en yakın aile üyeleri ve dostları arasında gerçekleşti.

GELİN VE DAMADI TANIYALIM

Medyaya sızan bilgilere göre, tören oldukça sade ve aile odaklıydı. Gelin ve damadın aileleri ile yakın arkadaşlarının düğünde hazır bulunduğu belirtildi. Kinga Duda'nın eşinin, kendisinden dört yaş büyük Mateusz olduğu öğrenildi. Mateusz, Cambridge Üniversitesi'nden hukuk doktoru derecesine sahip ve aynı zamanda tutkulu bir basketbolcu.

BAŞARILI HUKUK KARİYERLERİ

Kinga Duda da babası gibi hukuk alanında eğitim görmüş, Jagiellonian Üniversitesi Hukuk ve İdare Fakültesi'nden mezun olmuştur. Ayrıca Washington'daki CUA Columbus Hukuk Okulu'nda Amerikan hukuku alanında yüksek lisans yapmıştır. Öğrencilik yıllarında akademik çalışmalara aktif olarak katılan Kinga Duda, Medeni Usul Bilim Çevresi'nin başkanlığını yapmış ve uluslararası alternatif uyuşmazlık çözümü yarışmalarında yer almıştır. Kinga Duda, 2020 Ağustos'u ile 2021 Ocak'ı arasında babasının sosyal danışmanı olarak kısa bir süre görev yapmıştır.

DÜĞÜN NEDEN BU KADAR GİZLİYDİ?

Cumhurbaşkanlığı ailesinin böylesine önemli bir olayı kamuoyundan uzak tutması, Polonya'da siyasi figürlerin özel hayatlarına yönelik genel tutumun bir göstergesi olarak yorumlanıyor. Devlet Sarayı'nda yapılan düğün, çiftin özel anlarını medya ilgisinden uzak tutma arzusunu yansıtıyor. Bu tür gizli törenler, genellikle kamu figürlerinin kişisel yaşamlarını koruma amacıyla tercih edilmektedir.