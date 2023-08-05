Devleti 10 milyon lira zarara uğratacak hayali ihracat son anda önlendi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Mersin Limanı’nda bir firmanın gerçekte ihracata konu olmayan eşyaları sistem üzerinden beyan ederek, devletten vergi iadesi alıp, 10 milyon lira kamu zararına yol açmasını engelledi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü tarafından yapılan analiz ve hedefleme çalışmaları kapsamında yürütülen operasyonda, Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Mersin Limanı’ndaki şüpheli konteyner incelemeye alındı. Yapılan arama sonucunda; ihracata konu konteyner içinde ilgili firma tarafından muhtelif oto yedek parçasının bulunduğu beyan edildiği, fakat beyan edilenin aksine söz konusu konteynerde değersiz conta parçaları gibi alelade yerleştirilen beyan dışı farklı muhtelif eşyaların bulunduğu belirlendi.

Yapılan operasyon sonucunda firmanın gerçekte ihracata konu olmayan eşyaları sistem üzerinden beyan ederek, devletten vergi iadesi alarak yaklaşık 10 milyon lira kamu zararına yol açma teşebbüsü engellenmiş oldu.Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili soruşturması sürüyor.