Devletin arsaları kapış kapış satılacak. TOKİ duyurdu: 35 ilde satışa çıkıyor

Toplu Konut İdaresi'nde arsa satış ihalesi. Karar Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından duyuruldu. TOKİ 35 ilde 303 arsayı 30 ve 31 ekip tarihlerinde açık artırma yöntemiyle satışa sunacak.

ŞARTLAR BELLİ OLDU

Toplu Konut İdaresi tarafından gerçekleştirilecek olan ihalenin şartları da ortaya çıktı. Alıcılara 48 ay vade yüzde 25 peşinatla arsa sahibi olabilecek.

İhalede konut, ticaret, sanayi, plansız arsalar, sosyal kültürel tesis alanları ile akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara ihale yöntemiyle satılacak.

ARSA SATIŞI YAPILACAK İLLER AÇIKLANDI

TOKİ arsa ihalesinden en az 13 Milyar 553 milyon lira gelir elde etmeyi planlıyor. İhalede toplam 2 milyon 882 bin 535 metrekarelik arsa satışa sunulacak.

İhaleyle arsa satışı yapılacak iller de açıklandı. Buna göre Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli,Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Muğla, Muş, Sakarya, Şanlıurfa ve Yalova bulunan 303 arsa, açık artırmayla satılacak.

AÇIK ARTIRMA TARİHLERİ

Açık artırmalar, 30-31 Ekim 2024 tarihlerinde saat 10.30'da Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak.