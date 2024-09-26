Devletin deposuna giren fareler, 41 dizüstü bilgisayar, 9 tablet, 2 Iphone, 7 televizyon götürmüş

Sayıştay’ın 2023 yılı ‘Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’yle ilgili raporu açıklandı. Rapora göre, kurumun “ambarda” şeklinde kaydı bulunan, aralarında dizüstü bilgisayarlar, uydu telefonları, cep telefonları, televizyonlar, hırdavat malzemeleri gibi birçok taşınırın yer aldığı 2412 taşınırdan sadece birkaç yüzü depoda.

Raporda ayrıca, sayım Kurulları tarafından fiili bir sayım yapılmadığı veya sayım yapılmış ise de fiili sayım sonuçlarının gerçeğe aykırı şekilde tutanağa yazıldığı vurgulandı. Kurumun çok boyutlu ve kapsamlı bir envanter çalışması yapması gerektiğin ifade edildi.

Raporda şu ifadelere yer verildi:

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının ambarında yaklaşık 2412 adet dayanıklı taşınır kayıtlı iken gerçekte bu kadar taşınır olmadığı, depolarda mevcut taşınırların birkaç yüz taşınırdan ibaret olduğu, bu haliyle çok boyutlu ve kapsamlı bir envanter çalışması yapılması gerektiği (Örneğin yerinde yapılan 05.12.2023 tarihli denetimlerde Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı ambarında kayıtlı 41 adet dizüstü bilgisayar, 9 adet tablet, 2 adet iphone, 7 adet televizyondan hiçbirinin ambarda olmadığı; Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Ambarında kayıtlı 83 adet diz üstü bilgisayardan 38 adedinin yerinde olduğu, 6 adet televizyondan hiçbirinin yerinde olmadığı, 2 adet uydu telefondan hiçbirinin yerinde olmadığı görülmüştür)