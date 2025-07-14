Devletin köklü kurumunu ihaleler ile iflas ettirdiler!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Türkiye'nin en eski kurumlarından biri olan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın (TCDD) yönetimindeki krizlerine ilişkin açıklama yaptı.

Ulaş Karasu, “TCDD, eşe dosta dağıtılan ihalelerle adeta çökertildi. Yıllardır zarar ediyor. Şimdi müflis tüccar eski defterleri karıştırır misali, köylülere ecrimisil çıkarılıyor. Üstelik bunu 90 yıl gerilere kadar götürdüğünü köylüler kendileri söylüyor. Devlet o güzergah üzerine okul yapmış, sulama için sondaj yapmış. Zaten ekmeğini zor kazanan köylülerimize yapılan bu uygulamanın kabul edilir bir yanı yok” dedi.

Karasu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi sundu.

"KABUL EDİLEBİLİR BİR YANI YOK"

Karasu, "Cumhuriyetimizin gözbebeği olan TCDD, eşe dosta dağıtılan ihalelerle adeta çökertildi. Yıllardır maalesef zarar ediyor. Şimdi müflis tüccar gibi, eski defterleri karıştırır misali, köylülere ecrimisil çıkarılıyor. Üstelik bunu 90 yıl gerilere kadar götürdüğünü köylüler kendileri söylüyor. Devlet o güzergah üzerine okul yapmış, sulama için sondaj yapmış. Zaten zor günler yaşayan, ekmeğini zor kazanan köylülerimize yapılan bu uygulamanın kabul edilir bir yanı yok” ifadesini kullandı.

"ALANLARIN KULLANIMI 90 YIL GERİYE DOĞRU MU HESAPLANIYOR?"

Karasu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yanıtlaması talebiyle verdiği önergesinde şu soruları sordu:

“Demiryolu hattı üzerindeki güzergahta, özelde Sivas’takiler belirtilmek üzere, hangi tespitler neye göre yapılmış ve sonuçları ne olmuştur?

Alanların kullanımı geçmiş 90 yıl geriye doğru hesaplandığı iddiası doğru mudur? Bu konuda daha önce yapılmış belirlemeler nelerdir?

Bu alanların hangi yılda ne kadarının, ne için, ne amaçla kullanıldığına dair tespitlerin mevzuatın emrettiği yollar izlenmeden ve idarenin tek yanlı tasarrufu ile belirlendiği iddiası doğru mudur?

Ecrimisil uygulaması için kimlerin görüşleri alınmıştır? Bu konuda bir komisyon oluşturulmuş mudur, oluşturulmuş ise görüşleri nelerdir?

Ecrimisil bedelleri belirlenirken vatandaşların mağduriyetini önlemek için kendilerinin de görüşleri alınmakta mıdır? Arazilerin piyasa rayiç bedelleri ile ecrimisil bedelleri arasında nasıl bir ilişki kurulmaktadır? Ecrimisil bedelleri belirlenirken piyasadaki arazi kiralama bedellerinin üzerinde bedel belirlendiği doğru mudur? Ecrimisil bedelleri nasıl ve neye göre belirlenmektedir?

Geçmiş yıllar içinde kullanılan alanların hesabı neye göre yapılmıştır? Geçmiş yıllardaki gerçek kullanım alanının tespiti için bir çalışma yapılmamış mıdır? Ecrimisil bedellerinin tespitinde bölgesel adaletsizliklerin yaşandığı iddiası doğru mudur?

Kullanımından hiçbir ticari menfaat sağlanmayan, kamu adına yapımı gerçekleştirilen alanlar bulunmakta mıdır? Okul, yol, sondajla yapılan sulama tesisleri vb. alanlar hangi gerekçeyle ecrimisile konu edilmiştir? Bu alanların kullanımı ne olacaktır?

Yüz yılı aşkın süredir bu arazileri kullanan, üzerine ev ve evinin müştemilatlarını (depo, ardiye, kömürlük, avlu, ahır vb) yapan vatandaşlarımıza arazilerin tapularını vermek, bila bedel devretmek için bir çalışmanız var mıdır? Ecrimisil uygulamasından mağdur olan vatandaşların mağduriyetleri nasıl giderilecektir? Bu konuda yapılan bir çalışma var mıdır?”