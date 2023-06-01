Devletin şirketi SADAT'a teslim edildi. İhale adrese teslim

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, 14 Nisan’da “Özel güvenlik hizmeti alımı” adı altında bir ihale düzenledi.

İHALEYE 2 FİRMA DAVET EDİLDİ

İleri Haber'den Ersan Kınık'ın haberine göre, sadece davet edilen şirketlerin teklif verebildiği pazarlık usulüyle düzenlenen ihaleye 2 firma davet edildi.

İhaleyi 421 bin 95 TL’lik teklifte bulunan Ekol Grup Koruma Güvenlik isimli şirket kazandı.

SADAT’ın kurucuları arasında yer alan Mehmet Naci Efe ile Mehmet Tek, kamuya ait olan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na (TPAO) ait tesislerin güvenlik ihalesini aldı.

İhale kapsamında 1 Temmuz 2023 – 30 Haziran 2024 tarihleri arasında, TPAO’ya ait Güllük Eğitim ve Dinlenme Tesisleri 1 yıl süreyle korunacak.

11 YILDA 637 MİLYON TL’Yİ BULAN 111 AYRI İHALE ALDILAR

TPAO’nun güvenlik ihalesini alan Ekol Grup Koruma Güvenlik ve Eğitim Hizmetleri A.Ş. ‘nin sahipleri, muhalefet partileri tarafından sıklıkla paramiliter bir örgütlenme olduğu iddialarıyla gündeme gelen SADAT’ın kurucuları olan Mustafa Tek ile Mehmet Naci Efe.

Tek ile Efe’nin sahibi olduğu şirketler, 2012 yılından günümüze kamu kurumlarından toplamda 111 ayrı ihale aldı ve toplam 637 milyon 567 bin TL kazandılar.

SADAT HAKKINDAKİ İSLAH SATIYOR İDDİASI

SADAT’ın ortağı Mehmet Naci Efe“Makine Kimya Endüstrisi’nin (MKE) ürettiği ürünleri, yurtdışında müttefik olduğumuz ve ülkemizin izin verdiği ülkelere götürüp satıyoruz” açıklamasını yapmıştı.

“SADAT askeri mühimmat satışı mı yapıyor?” sorusuna Efe, “Örneğin; bir müttefik ülke teklif istiyor ve biz her yere yazıyoruz. Dışişleri Bakanlığı’na yazıyoruz, ‘Bu ülke bizden teklif istedi’ diyoruz. ‘Tamam, sıkıntı yok’ denirse, örneğin MKE’nin ürününü istemişse onlarla bir araya getiriyoruz... SADAT, Türkiye’den izinsiz teklif dahi vermedi” yanıtını vermişti.

Açıklamaların ardından Efe istifa etmişti.

Öte yandan, CHP, Kemal Kılıçdaroğlu'nun paramiliter bir kuruluş olduğunu söylediği ve ‘terörist yetiştirmekle’ suçladığı SADAT hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.