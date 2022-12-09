Devrek SYDV işçi alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Devrek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bünyesinde sosyal yardım ve inceleme görevlisi olarak istihdam etmek üzere 2 işçi alacak. Son başvuru tarihi 14 Aralık 2022 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

40 yaşını doldurmamış olmak

Erkek adayların askerlikle ilişiği bulunmamak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Başvuranlar arasından şartları uygun olanlardan en yüksek puanlı adaydan başlanarak on kişi mülakata çağırılacak olup, mülakata çağırılacak olan adaylar müracaat şartlarında belirtilen koşulları ispat eden evraklar ile birlikte ayrıntılı özgeçmşleri hazırlanıp teslim ederek mülakata kabul edilecektir.