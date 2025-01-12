Devrek’te MHP istişare toplantısı: İl ve ilçe yöneticileri buluştu

MHP Devrek İlçe Başkanı Cevat Tilkicik’in başkanlığında, parti binasında gerçekleşen toplantıya Zonguldak MHP İl Başkanı Çağatay İpekçi, MYK Üyesi Murat Kotra ve diğer il görevlileri katıldı.

İlçe Başkanı Cevat Tilkicik, toplantıda yaptığı konuşmada, "Öncelikle bizleri ziyaret ederek onurlandıran değerli misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. İlimizden gelerek bizleri onurlandıran misafirlerimizle çeşitli konular hakkında bilgi alışverişinde bulunduk. Kendilerine nazik ziyaretlerinden dolayı tekrar teşekkür ediyorum" dedi.

Zonguldak MHP İl Başkanı Çağatay İpekçi ise, "Devrek’te göreve yeni seçilen başkanımız Cevat Tilkicik kardeşimize hem hayırlı olsun dileklerimizi iletmek hem de çeşitli konularda fikir alışverişinde bulunmak amacıyla bir araya geldik. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum, Allah utandırmasın" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından, toplantının kalan bölümü basına kapalı olarak devam etti.