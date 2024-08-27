Devrilen akaryakıt tankeri alev topuna döndü: 1 yaralı

Kaynak: İHA
Devrilen akaryakıt tankeri alev topuna döndü: 1 yaralı

Çankırı'nın Orta ilçesinde şarampole devrilen akaryakıt tankeri alev topuna döndü. Kazada, tanker sürücüsü yaralandı.

Olay, Şabanözü-Orta Karayolu'nda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, karayolunda seyir halindeki bir akaryakıt yüklü tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi. Devrilmenin etkisiyle sürücü yaralanırken, tankerde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tırı sardı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, hastaneye götürüldü. Kaza sebebiyle yol bir süre çift yönlü trafiğe kapatıldı.

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