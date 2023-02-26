26 Şubat 2023 Pazar
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Antalya'da kamyon devrildi: 1 yaralı

Antalya'da seyir halinde olan kamyon, kontrolden çıkması sonucu devrildi. Kazada sürücü yaralandı. 

Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar - 15:19
Takip Et

Devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

Antalya'da kamyon devrildi: 1 yaralı
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, Antalya’nın Serik ilçesinde seyir halindeki kamyon, dorsesinin açılması sonucu devrildi. Kazada sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Serik ilçesine bağlı Alacami Mahallesi Alamehmetler mevkiinde meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 42 AKB 829 plakalı kamyon, seyir halinde iken dorsesinin açılması sonucu devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan kamyonet sürücüsü yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Şerafettin Tilki Galatasaray'daki gizli konseyi ortaya çıkardı. Çok gizli tutulan konseyde bakın kimler var?
1
﻿Şerafettin Tilki Galatasaray'daki gizli konseyi ortaya çıkardı. Çok gizli tutulan konseyde bakın kimler var?
﻿Şerafettin Tilki Galatasaray'daki gizli konseyi ortaya çıkardı. Çok gizli tutulan konseyde bakın kimler var?
﻿Oğuzhan Uğur'dan kendisini hedef gösteren Melih Gökçek'e yanıt
2
﻿Oğuzhan Uğur'dan kendisini hedef gösteren Melih Gökçek'e yanıt
﻿Oğuzhan Uğur'dan kendisini hedef gösteren Melih Gökçek'e yanıt
﻿Akit yazarı Ali Karahasanoğlu'ndan Fenerbahçe taraftarına ağır hakaretler: Ulan ahlaksızlar
3
﻿Akit yazarı Ali Karahasanoğlu'ndan Fenerbahçe taraftarına ağır hakaretler: Ulan ahlaksızlar
﻿Akit yazarı Ali Karahasanoğlu'ndan Fenerbahçe taraftarına ağır hakaretler: Ulan ahlaksızlar
﻿Aleyna Tilki 'Acilen' notuyla paylaştı. Oturum vermeyin
4
﻿Aleyna Tilki 'Acilen' notuyla paylaştı. Oturum vermeyin
﻿Aleyna Tilki 'Acilen' notuyla paylaştı. Oturum vermeyin
﻿İçinde kimyasal madde bulunan varil patladı
5
﻿İçinde kimyasal madde bulunan varil patladı
﻿İçinde kimyasal madde bulunan varil patladı
﻿İslam Memiş altın almak için en doğru zamanı açıkladı
6
﻿İslam Memiş altın almak için en doğru zamanı açıkladı
﻿İslam Memiş altın almak için en doğru zamanı açıkladı
﻿Zaniolo sahaya çıkıyor. Alanyaspor Galatasaray maçının kanalı belli oldu
7
﻿Zaniolo sahaya çıkıyor. Alanyaspor Galatasaray maçının kanalı belli oldu
﻿Zaniolo sahaya çıkıyor. Alanyaspor Galatasaray maçının kanalı belli oldu
﻿Zelenskiy: Kırım’ı geri alarak barışı yeniden tesis edeceğiz
﻿Zelenskiy: Kırım’ı geri alarak barışı yeniden tesis edeceğiz
﻿Zelenskiy: Kırım’ı geri alarak barışı yeniden tesis edeceğiz
﻿MSB'den Hocalı Katliamı kurbanlarını anma
﻿MSB'den Hocalı Katliamı kurbanlarını anma
﻿MSB'den Hocalı Katliamı kurbanlarını anma
﻿32 bin 783 personelle asayiş ve narkotik uygulaması
﻿32 bin 783 personelle asayiş ve narkotik uygulaması
﻿32 bin 783 personelle asayiş ve narkotik uygulaması
﻿Bakan Özer duyurdu! Adana'da eğitim öğretim 13 Mart'a ertelendi
﻿Bakan Özer duyurdu! Adana'da eğitim öğretim 13 Mart'a ertelendi
﻿Bakan Özer duyurdu! Adana'da eğitim öğretim 13 Mart'a ertelendi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.