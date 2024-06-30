Devrilen şemsiye kadını yaraladı

Kaynak: İHA
Devrilen şemsiye kadını yaraladı

Şiddetli lodos sebebiyle devrilen pazar şemsiyesinin çarptığı kadın yaralandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde kurulan gıda pazarında, şiddetli lodos sebebiyle devrilen pazar şemsiyesinin çarptığı kadın yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Keşan Belediyesi Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi içerisinde kurulan gıda pazarında eşiyle birlikte alışverişe çıkan Gülcan K. (46), şiddetli lodos sebebiyle devrilen pazar şemsiyesinin çarpması sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Baygınlık geçiren Gülcan K., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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