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Devrilen soba borusu yangın çıkardı

Samsun'da bir evde, soba borusunun devrilmesi sonucu yangın çıktı. Çıkan yangın büyümeden söndürüldü. 

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 09:16
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Devrilen soba borusu yangına neden oldu 

Devrilen soba borusu yangın çıkardı
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İHA'nın haberine göre, Samsun'un Bafra ilçesinde bir evde devrilen soba borusu yangına yol açtı.

Yangın, gece geç saatlerde Emirefendi Mahallesi'nde 5 katlı binanın giriş katında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, E.K.'nin kaldığı dükkandan bozma 2 odalı evde soba borusunun devrilmesi üzerine yangın çıktı. Çıkan yangında elbise dolabı tutuştu. E.K. itfaiye ekiplerini arayarak durumu bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. Yangında apartman sakinleri ve çevre esnafı büyük panik yaşadı.

Yangın maddi zararla atlatıldı.

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