Devrilen traktörün altında kalan genç can verdi

Kaynak: İHA
Devrilen traktörün altında kalan genç can verdi

Kütahya Emet'te Düşecek köyünde devrilen traktörün altında kalan bir genç hayatını kaybetti.

Aktarılan bilgilere göre Düşecek köyünde ormana giden 26 yaşındaki Hasan Şahin’in kullandığı 43 PA 599 plakalı traktör, Mandıra yakınlarında devrildi. Hasan Şahin traktörün altında kaldı.

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Kazaya şahit olan köylülerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Hasan Şahin’in olay yerinde yaşamını kaybettiğini tespit etti.

Hasan Şahin’in cenazesi olay yeri incelemesinin ardından Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Hasan Şahin’in, Çavdarhisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde çalıştığı belirtildi.

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