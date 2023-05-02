Devrim muhafızlarının karargahında patlama

İran’ın Semnan eyaletinde yer alan Damğan kentindeki İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ait karargahta mühimmat nakli sırasında patlama meydana geldi.

CAN KAYBI VE MADDİ HASAR BİLGİSİ VERİLMEDİ

İran Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan açıklamada, patlamanın karargahın hazırlık ve destek biriminde meydana geldiği aktarılarak, can kaybı veya hasara ilişkin bilgi verilmedi.

Patlama ile ilgili soruşturma başlatıldığı aktarılan açıklamada, patlamayla ilgili daha sonra kamuoyunun detaylı şekilde bilgilendirileceği ifade edildi.