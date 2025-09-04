Devrim Özkan 27 yaşına girdi! Fotoğraftaki sürpriz isim şaşırttı

Devrim Özkan 27 yaşına girdi! Fotoğraftaki sürpriz isim şaşırttı

Ünlü oyuncu Devrim Özkan,27 yaşına girdiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğraftaki sürpriz isim dikkat çekti.

Birbirinden başarılı projelerde yer alan güzel oyuncu Devrim Özkan, aşk hayatı ve kariyeriyle gündemden düşmüyor. Galatasaray’ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira ile bir dargın bir barışık aşk yaşayan güzel oyuncu yıldız futbolcuyla yollarını ayırmıştı.

77-001.webp

Geçtiğimiz günlerde 2.kez böbrek ameliyatı geçiren Özkan sosyal medya hesabından “Sağlığınıza dikkat edin, özellikle böbreklere" ifadelerini kullanmıştı.

DOĞUM GÜNÜ HEYECANI YAŞADI

Özkan, ameliyat sonrası imaj değişikliğine gitmiş ve saçlarını boyatmıştı. Tarzı çok beğenilen güzel oyuncu, doğum günü heyecanı yaşadı.

88-001.webp

27 YAŞINA GİRDİ

Arkadaşlarıyla doğum gününü kutlayan güzel oyuncu, peş peşe fotoğraf paylaşıp 'Tatlı 27' notunu düştü.

gg.webp

SÜRPRİZ FOTOĞRAF

Peş peşe fotoğraflar paylaşan Özkan'ın, Kızılcık Şerbeti'nde Umut karakterini canlandıran oyuncu Serkan Tınmaz ile karesini yayınlaması dikkatlerden kaçmadı.

Kendi doğum günü karelerine yer veren Özkan'ın Serkan Tınmaz ile ayrı fotoğraf paylaşması sosyal medyada da dedikoduları beraberinde getirdi.

screenshot-11-epyn.webp

y6.webp

